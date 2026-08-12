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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا.. وتطورات جديدة في مستقبل داروين نونيز

الهلال
أستون فيلا
طرابزون سبور
أولي واتكينز
داروين نونيز
دوري روشن السعودي
انتقالات

ميركاتو الهلال يشتعل..

يبدو أن ملف "المهاجم"، أصبح الشغل الشاغل لإدارة عملاق الرياض الهلال، فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال غير راضٍ عن مهاجميه الحاليين، خاصة الفرنسي كريم بنزيما والأوروجوياني داروين نونيز؛ لذا يبحث عن صفقة جديدة، في هذا المركز.

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  • الهلال يخطط للتعاقد مع نجم أستون فيلا

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان مساء اليوم الأربعاء، عن اهتمام عملاق الرياض الهلال؛ بالتعاقد مع النجم الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم النادي المحلي أستون فيلا.

    العجلان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن ذلك: "مصادرنا.. الهلال مهتم بواتكينز".

    ويبدو أن تحرك الزعيم الهلالي نحو واتكينز؛ جاء بعد فشل النادي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

    وحاول الهلال التعاقد مع أوسيمين مجددًا، في صيف العام الحالي؛ إلا أن مصدر مقرب من اللاعب رد على ذلك، بالقول: "مستحيل".

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  • تطورات مستقبل داروين نونيز مع الهلال

    وعلى جانب آخر.. أعلن الصحفي التركي زكي أوزوندوركان، عن مستجدات مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، مع عملاق الرياض الهلال.

    أوزوندوركان أوضح في تصريحات مع "a Spor"، مساء اليوم الأربعاء، أن نونيز سيُسافر إلى إسطنبول التركية، غدًا الخميس.

    وأشار أوزوندوركان إلى أن نونيز، سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، فور وصوله إلى إسطنبول؛ على أن يُغادر بعدها إلى المدينة، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    أرقام أولي واتكينز مع أستون فيلا ومنتخب إنجلترا

    المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف النادي المحلي أستون فيلا، منذ صيف 2020؛ عندما انضم إليه من مواطنه برينتفورد، بشكلٍ رسمي.

    ومع أستون فيلا؛ لعب وايتكنز 278 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 108 أهداف وصانعًا 47 آخرين.

    كما مثّل هذا المهاجم الإنجليزي المخضرم، منتخب بلاده في 24 مباراة دولية؛ وذلك بداية من مارس 2021، وحتى بطولة كأس العالم 2026.

    ودوليًا؛ سجل واتكينز 7 أهداف مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إلى جانب صناعته تمريرتين حاسمتين.

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  • Grafica Darwin NunezCalciomercato

    مسيرة داروين نونيز مع نادي الهلال

    ومن ناحيته.. المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال؛ قادمًا من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة نونيز كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    إلا أن المهاجم الأوروجوياني لم يقدّم المستوى المأمول، مع الزعيم الهلالي؛ حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة رسمية.