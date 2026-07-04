ابن النصر وجوهرة الفيحاء .. الهلال يفتتح تحركاته الصيفية رسميًا بصفقتين "دفعة واحدة"

وأعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع صفقتين "دفعة واحدة"، وهم عبد الله العنزي وصبري دهل، حيث جاء الأول من صفوف الفتح، والثاني من الفيحاء.

وأنهى مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب وسط الفتح، عبد الله العنزي، ليمثّل الزعيم، لمدة خمسة مواسم، حتى 2031، فيما شارك صاحب الـ23 عامًا في تدريبات الفريق الأول، التي انطلقت مساء اليوم، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وبالمثل، توجه صبري دهل إلى التدريبات، عقب توقيعه عقدًا مع الهلال، قادمًا من الفيحاء، لمدة 5 مواسم مُقبلة.