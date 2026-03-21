كما أعلن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في بث مباشر على منصة "تويتش" مع قناة "كارتيفي"، فإنه سيخضع لعملية جراحية بسبب كسر في ساعده. وقد تعرض أوسيمهن لهذه الإصابة خلال الهزيمة القاسية بنتيجة 0-4 في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول.
ترجمه
الهزيمة الساحقة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لها عواقب مريرة! لاعب غالطة سراي Istanbul النجم سيخضع لعملية جراحية
كما قدم لاعب فولفسبورغ السابق تقديراً لفترة غيابه عن الملاعب. وقال: "سأغيب لمدة خمسة إلى ستة أسابيع". وبذلك سيغيب أيضاً عن مباراة ديربي إسطنبول المهمة ضد فنربخشة في 26 أبريل. يفصل بين الفريقين حالياً أربع نقاط في ترتيب الدوري التركي، لكن غالطة سراي المتصدر خاض مباراة أقل.
كان أوسيمهن قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة ليفربول، لكنه استمر في اللعب حتى نهاية الشوط الأول. وحل محله نوا لانغ، الذي تعرض بدوره لجرح عميق في إبهامه وخضع لعملية جراحية في إنجلترا.
- Getty Images
أوسيمين هو ضمان النجاح لفريق غالطة سراي
ومع ذلك، فإن غياب أوسيمهن لعدة أسابيع يمثل خسارة فادحة لفريق غالطة سراي إسطنبول. فهذا المهاجم، الذي سجل 19 هدفاً في 29 مباراة رسمية، يُعدّ بمثابة «ضمان الحياة» للأسود. ويستمر عقده حتى عام 2029، بعد أن انتقل بشكل نهائي من نادي نابولي الإيطالي إلى الفريق التركي في صيف عام 2025 مقابل 75 مليون يورو.
ولدى المدرب أوكان بوروك لاعبان يمكنهما تعويض أوسيمهن في خط الهجوم، وهما ماورو إيكاردي (17 هدفاً) وباريس يلماز (24 هدفاً).
في الوقت نفسه، لا يستسلم أوسيمهن، الذي يرتدي قناعًا دائمًا بسبب إصابة خطيرة في الوجه، للإصابة. وقال: "لم تعد مثل هذه المواقف غريبة عليّ. لقد مررت بما هو أسوأ: لا يزال في وجهي حوالي 18 مسماراً من العملية الجراحية السابقة، ولا أستطيع حتى تناول الطعام بشكل طبيعي من الجانب الأيمن. هذه الإصابة مجرد أمر بسيط مقارنة بما مررت به".
فيكتور أوسيمهن: بيانات الأداء والإحصائيات مع غالطة سراي إسطنبول
الألعاب 70 الأهداف 56 تمريرات حاسمة 15