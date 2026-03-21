الهزيمة الساحقة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لها عواقب مريرة! لاعب غالطة سراي Istanbul النجم سيخضع لعملية جراحية

ومع ذلك، فإن غياب أوسيمهن لعدة أسابيع يمثل خسارة فادحة لفريق غالطة سراي إسطنبول. فهذا المهاجم، الذي سجل 19 هدفاً في 29 مباراة رسمية، يُعدّ بمثابة «ضمان الحياة» للأسود. ويستمر عقده حتى عام 2029، بعد أن انتقل بشكل نهائي من نادي نابولي الإيطالي إلى الفريق التركي في صيف عام 2025 مقابل 75 مليون يورو.

ولدى المدرب أوكان بوروك لاعبان يمكنهما تعويض أوسيمهن في خط الهجوم، وهما ماورو إيكاردي (17 هدفاً) وباريس يلماز (24 هدفاً).

في الوقت نفسه، لا يستسلم أوسيمهن، الذي يرتدي قناعًا دائمًا بسبب إصابة خطيرة في الوجه، للإصابة. وقال: "لم تعد مثل هذه المواقف غريبة عليّ. لقد مررت بما هو أسوأ: لا يزال في وجهي حوالي 18 مسماراً من العملية الجراحية السابقة، ولا أستطيع حتى تناول الطعام بشكل طبيعي من الجانب الأيمن. هذه الإصابة مجرد أمر بسيط مقارنة بما مررت به".