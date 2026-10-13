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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات: إيلين وايت، بيث ميد، جورجيا ستانواي وأبرز هدافات المنتخب

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
أليسيا روسو
G. Stanway
بيث ميد

لطالما امتلك منتخب إنجلترا للسيدات هدافات بارزات. وحتى قبل أن يصبح منافسًا قويًا كما هو اليوم، بعد فوزه ببطولتين أوروبيتين متتاليتين بقيادة سارينا ويجمان وبلوغه نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، كان يضم مواهب هجومية استثنائية. وتُعد كيلي سميث، أيقونة آرسنال التي تُعتبر على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ المنتخب، مثالًا بارزًا على ذلك.

لكن إيلين وايت انتزعت صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات من سميث في نوفمبر 2021، وباتت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج ببطولة أمم أوروبا 2022، صاحبة الرقم الذي تسعى الأخريات لتحطيمه. وتتقدم بفارق نحو 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في منتخب إنجلترا، لكن عدة لاعبات يتقدمن في الترتيب ويقتربن من منافسة رقمها.

وتُعد بيث ميد الأقرب إليها، بينما تعزز جورجيا ستانواي موقعها بين الهدافات التاريخيات بفضل تألقها التهديفي اللافت في عامي 2025 و2026. وتبدو أليسيا روسو أيضًا منافسة قوية، لا سيما أنها المهاجمة الأساسية لمنتخب إنجلترا، وقد دخلت الآن قائمة العشر الأوائل.

فمن هن اللاعبات صاحبات الأرقام التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتجاوزها؟ وكم يفصلهن عن التقدم أكثر في الترتيب؟ ومن هن أكثر اللاعبات تسجيلًا للأهداف مع إنجلترا على مر السنين؟ تستعرض جول قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. كارين كارني (33 هدفًا)

    تضم هذه القائمة لاعبة أخرى لم تكن مهاجمة، هي كارين كارني، التي أمضت 14 عامًا تتألق بمهاراتها الفردية على الساحة الدولية، وسجلت خلالها 33 هدفًا، لتحتل المركز السابع مكررًا في قائمة الهدافات التاريخيات للبؤات إنجلترا. وجاء هدفان من تلك الأهداف خلال مشوار إنجلترا المذهل في يورو 2009، أحدهما في خسارة النهائي أمام ألمانيا، فيما سجلت هدفين آخرين خلال مسيرة منتخب بلادها نحو بلوغ نصف نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في عام 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. إنيولا ألوكو (33 هدفًا)

    إنيولا ألوكو هي المهاجمة الصريحة الثانية في هذه القائمة، وقد سجلت أيضًا 33 هدفًا خلال مسيرتها الممتدة 13 عامًا مع منتخب إنجلترا، لكن في عدد مباريات أقل بـ39 مباراة من كارني. جاءت ثلاثة من أهدافها في يورو 2009، إذ سجلت هدفين في الفوز على فنلندا المضيفة في ربع النهائي، أحدهما هدف الانتصار. وسبق ذلك تسجيلها هدفًا حاسمًا في فوز مثير آخر بنتيجة 3-2 على روسيا في دور المجموعات.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. أليسيا روسو (33 هدفًا)

    دخلت أليسيا روسو قائمة أفضل 10 هدافات في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات بهدفها في الفوز 1-0 على آيسلندا في أبريل، ثم تقدمت إلى مرتبة أعلى منذ ذلك الحين. ويتميز معدلها التهديفي أيضًا، إذ لا تتفوق عليها فيه سوى أربع لاعبات في هذه القائمة. وكان أحدث أهدافها، وهو أحد هدفين سجلتهما أمام اليونان، هدفها الـ33 في مشاركتها الـ69 فقط مع منتخب إنجلترا.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. جورجيا ستانواي (35 هدفًا)

    تتمتع جورجيا ستانواي بسجل تهديفي استثنائي مع منتخب إنجلترا، لا سيما أنها لاعبة وسط وليست مهاجمة. فقد سجلت 35 هدفًا وقدمت 21 تمريرة حاسمة في 95 مباراة، ما يجعل حصيلتها من المساهمات التهديفية مثيرة للإعجاب. وأدخلها تألقها أمام المرمى في الأشهر الأخيرة ضمن أبرز الهدافات في تاريخ منتخب إنجلترا، ومع أنها لا تزال في السابعة والعشرين من عمرها، فقد تتقدم كثيرًا في هذه القائمة.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. فارا ويليامز (40 هدفًا)

    سجلت فارا ويليامز، اللاعبة الأكثر خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ منتخب إنجلترا، الكثير من الأهداف أيضًا خلال مسيرتها الدولية التي امتدت 18 عامًا. ولعل أكثرها رسوخًا في الذاكرة كان هدفها الأخير، إذ منحت ركلتها الترجيحية إنجلترا أول فوز في تاريخها على ألمانيا والمركز الثالث في كأس العالم 2015. لكن ذلك الهدف كان واحدًا فقط من ثمانية أهداف لافتة سجلتها في البطولات الكبرى. وجاء أولها قبل نحو 10 سنوات، أمام الدنمارك على ملعب إيوود بارك الخاص ببلاكبيرن روفرز، حين استضافت إنجلترا يورو 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. بيث ميد (40 هدفًا)

    لا تتفوق أي لاعبة في هذه القائمة على بيث ميد في معدل الأهداف لكل مباراة، إذ تسجل جناح منتخب إنجلترا، في هذه المرحلة من مسيرتها، هدفًا واحدًا تقريبًا كل مباراتين. وسجلت ميد 40 هدفًا في 81 مباراة، منها ستة أهداف خلال تتويج إنجلترا ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2022، لتحصد الحذاء الذهبي للبطولة. وقد تنهي اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا مسيرتها في مركز أعلى بكثير من المركز الخامس الذي تتقاسمه حاليًا، نظرًا إلى ضآلة الفوارق بينها وبين من يتقدمن عليها في هذه القائمة.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    من بين الأسماء الواردة في هذه القائمة، لا تتفوق على كارين ووكر في معدل الأهداف لكل مباراة سوى ميد. بدأت ووكر مسيرتها مع منتخب إنجلترا عام 1988، وسجلت 41 هدفًا في 86 مباراة قبل اعتزال اللعب الدولي عام 2003. ولعل أبرز أهدافها جاء في كأس العالم للسيدات 1995، حين منحت إنجلترا التقدم 2-1 على نيجيريا في مباراة بدور المجموعات فاز بها المنتخب، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي في أول مشاركة له بالبطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. كيري ديفيس (43 هدفًا)

    بالمعدل التهديفي المثير للإعجاب نفسه الذي حققته ووكر، والبالغ 0.48 هدف في المباراة، تحتل كيري ديفيس المركز الثاني في هذه القائمة بعدما سجلت 43 هدفًا في 90 مباراة مع منتخب إنجلترا. وكانت ديفيس أول امرأة سوداء تمثل منتخب إنجلترا للسيدات، وخاضت مباراتها الأولى عام 1982. ورغم أنها لعبت في الدفاع ووسط الملعب إلى جانب الهجوم، واصلت التسجيل بمعدل لافت، وظلت الهدافة التاريخية للمنتخب حتى تجاوزتها كيلي سميث عام 2012، بعد نحو 14 عامًا من آخر مباراة خاضتها ديفيس مع المنتخب.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تُعد سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ منتخب إنجلترا، وقد احتفظت بالرقم القياسي لهدافة المنتخب عبر تاريخه لمدة تسع سنوات، بعدما تجاوزت رصيد ديفيس بتسجيلها هدفًا ضد فنلندا في فبراير 2012. وسجلت المهاجمة هدفين آخرين لمنتخب بلادها، أحدهما في المباراة نفسها والآخر ضد اسكتلندا بعد عام، قبل أن تعتزل وفي رصيدها 46 هدفًا.

    جاء أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب احتفالها الذي أعقبه. فبعد أن سجلت في مباراة إنجلترا الافتتاحية ضد اليابان، خلعت حذاءها وقبّلته، في لقطة أصبحت أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إيلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إيلين وايت الهدّافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات في سبتمبر 2021، بعدما سجلت ثلاثية في شباك لاتفيا. وعادلت بهدفها الأول في تلك الليلة رصيد سميث، قبل أن يمنحها الهدفان التاليان صدارة قائمة الهدافات منفردة. وعززت وايت صدارتها بأربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها عقب تتويج إنجلترا ببطولة أمم أوروبا 2022، بعدما سجلت 52 هدفًا في 113 مباراة. وسجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف، وبلغ رصيدها في البطولات الكبرى 10 أهداف، بينها ستة أهداف في كأس العالم للسيدات 2019، التي فازت فيها بجائزة الكرة البرونزية.