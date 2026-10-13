لكن إيلين وايت انتزعت صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات من سميث في نوفمبر 2021، وباتت نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت بعد التتويج ببطولة أمم أوروبا 2022، صاحبة الرقم الذي تسعى الأخريات لتحطيمه. وتتقدم بفارق نحو 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في منتخب إنجلترا، لكن عدة لاعبات يتقدمن في الترتيب ويقتربن من منافسة رقمها.

وتُعد بيث ميد الأقرب إليها، بينما تعزز جورجيا ستانواي موقعها بين الهدافات التاريخيات بفضل تألقها التهديفي اللافت في عامي 2025 و2026. وتبدو أليسيا روسو أيضًا منافسة قوية، لا سيما أنها المهاجمة الأساسية لمنتخب إنجلترا، وقد دخلت الآن قائمة العشر الأوائل.

فمن هن اللاعبات صاحبات الأرقام التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتجاوزها؟ وكم يفصلهن عن التقدم أكثر في الترتيب؟ ومن هن أكثر اللاعبات تسجيلًا للأهداف مع إنجلترا على مر السنين؟ تستعرض جول قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات...