لكن مكان سميث في صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات انتزعته إيلين وايت في نوفمبر 2021، والآن أصبحت النجمة السابقة لمانشستر سيتي، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، هي اللاعبة المطلوب التفوق على رقمها. وتتقدم بفارق 13 هدفًا تقريبًا عن أي لاعبة حالية في منتخب إنجلترا، لكن هناك عدة منافسات يقتربن تدريجيًا من تحدي رقمها القياسي.

وتُعد بيث ميد الأقرب، والآن تؤكد جورجيا ستانواي أحقيتها بالمنافسة بعدما صعدت إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في عام 2026. كما تبدو أليسيا روسو أيضًا تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة الصريحة الأساسية في منتخب إنجلترا. وقد دخلت الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذًا، من هن اللاعبات اللاتي يحملن الأرقام التي تطاردها ميد وستانواي وروسو؟ وما مدى اقترابهن من التقدم أكثر في الترتيب؟ وأي اللاعبات سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنوات؟ يستعرض GOAL قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا...