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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات: إلين وايت، بيث ميد، جورجيا ستانواي وأفضل الهدافات في منتخب إنجلترا للسيدات

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
أليسيا روسو
G. Stanway
بيث ميد

لطالما امتلك منتخب إنجلترا لاعبات رائعات في تسجيل الأهداف. وحتى قبل أن يصبح الفريق منافسًا بارزًا كما هو الآن، بعدما فاز ببطولتَي أمم أوروبا تواليًا تحت قيادة سارينا فيجمان وبلغ أول نهائي له في كأس العالم للسيدات، كان بإمكانه التفاخر بامتلاكه موهبة هجومية مذهلة، وتُعد أيقونة آرسنال كيلي سميث، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أعظم لاعبة في تاريخ منتخب إنجلترا، أبرز مثال على ذلك.

لكن مكان سميث في صدارة قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا للسيدات انتزعته إيلين وايت في نوفمبر 2021، والآن أصبحت النجمة السابقة لمانشستر سيتي، التي اعتزلت بعد التتويج بيورو 2022، هي اللاعبة المطلوب التفوق على رقمها. وتتقدم بفارق 13 هدفًا تقريبًا عن أي لاعبة حالية في منتخب إنجلترا، لكن هناك عدة منافسات يقتربن تدريجيًا من تحدي رقمها القياسي.

وتُعد بيث ميد الأقرب، والآن تؤكد جورجيا ستانواي أحقيتها بالمنافسة بعدما صعدت إلى المركز التاسع في القائمة التاريخية بفضل ثلاثة أهداف في أول مباراتين لإنجلترا في عام 2026. كما تبدو أليسيا روسو أيضًا تهديدًا حقيقيًا، خاصة بصفتها المهاجمة الصريحة الأساسية في منتخب إنجلترا. وقد دخلت الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذًا، من هن اللاعبات اللاتي يحملن الأرقام التي تطاردها ميد وستانواي وروسو؟ وما مدى اقترابهن من التقدم أكثر في الترتيب؟ وأي اللاعبات سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنوات؟ يستعرض GOAL قائمة الهدافات التاريخيات لمنتخب إنجلترا...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. ماريان سبايسي (30 هدفًا)

    قبل أن تخوض تجارب تدريبية ناجحة ضمن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا ولاحقًا مع ساوثهامبتون، كانت ماريان سبيسي واحدة من أعظم الهدافات في تاريخ منتخب بلادها. وبعد ظهورها الأول في عام 1984، سجلت سبيسي 30 هدفًا في 94 مباراة، رغم أنها كانت تلعب خلف المهاجمة الصريحة بدلًا من أن تكون نقطة الارتكاز في الهجوم. وتُعد على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبات منتخب إنجلترا عبر تاريخه، ولا تزال ضمن أفضل 10 لاعبات من حيث عدد الأهداف المسجلة، ويُعد هدفها في مرمى اسكتلندا على ملعب ويمبلي عام 1990 واحدًا من أشهر أهدافها.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. أليسيا روسو (31 هدفًا)

    دخلت أليسيا روسو قائمة أفضل 10 هدافات في تاريخ منتخب إنجلترا بعدما سجلت في الفوز 1-0 على آيسلندا في أبريل، ثم تقدمت إلى المركز التاسع منفردة بهدف آخر في مباراة تصفيات كأس العالم أمام اليونان في أكتوبر. كما أن معدلها التهديفي مميز للغاية، إذ لا يتفوق عليها فيه سوى أربع لاعبات فقط في هذه القائمة. وكان هدفها أمام اليونان هو هدفها رقم 31، في مباراتها رقم 68.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    7. كارين كارني (33 هدفًا)

    اسم آخر في هذه القائمة ليس لمهاجمة صريحة، إذ أمضت كارين كارني 14 عاماً تضفي لمستها الفردية الساحرة على الساحة الدولية، وسجلت خلال تلك الفترة 33 هدفاً، وهو سابع أعلى رصيد بالتساوي في تاريخ منتخب إنجلترا. وجاء هدفان من هذه الأهداف خلال مشوار إنجلترا المذهل في يورو 2009، من بينها هدف في الهزيمة أمام ألمانيا في النهائي، ثم أحرزت هدفين آخرين خلال مشوار فريقها إلى أول نصف نهائي على الإطلاق في كأس العالم للسيدات عام 2015.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    7. إنيولا ألوكو (33 هدفًا)

    المهاجمة الصريحة الثانية في هذه القائمة، سجلت إينيولا ألوكو أيضًا 33 هدفًا خلال مسيرتها مع إنجلترا التي امتدت 13 عامًا، وإن جاء ذلك في عدد مباريات أقل بـ39 مباراة من كارني. ثلاثة من تلك الأهداف جاءت في يورو 2009، حيث سجلت ألوكو هدفين في الفوز على أصحاب الأرض فنلندا في ربع النهائي، من بينهما هدف المباراة الوحيد. وجاء ذلك بعد هدف حاسم في فوز درامي آخر بنتيجة 3-2 في وقت سابق من البطولة، أمام روسيا في دور المجموعات.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. جورجيا ستانواي (34 هدفًا)

    يُعد سجل جورجيا ستانواي التهديفي مع إنجلترا رائعًا، لا سيما بالنظر إلى أنها لاعبة خط وسط وليست مهاجمة. ففي 94 مباراة، سجلت 34 هدفًا، وأضافت إلى ذلك 21 تمريرة حاسمة، ما يجعل إجمالي مساهماتها التهديفية مثيرًا للإعجاب للغاية. وقد وضعتها حالة ستانواي أمام المرمى في الأشهر الأخيرة بالفعل بين أعظم الهدافات في تاريخ إنجلترا، ومع أنها لا تزال في السابعة والعشرين من عمرها فقط، فقد ترتقي إلى مرتبة أعلى بكثير.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. فارا ويليامز (40 هدفًا)

    فارا ويليامز، أكثر لاعبات إنجلترا مشاركة على الإطلاق، سجلت أيضاً الكثير من الأهداف خلال مسيرتها الدولية التي امتدت 18 عاماً. وبينما كان أكثر تلك الأهداف قابلية للتذكر بالتأكيد هو هدفها الأخير، إذ ضمنت ركلة جزائها أول فوز على الإطلاق على ألمانيا والمركز الثالث في كأس العالم 2015، فإن ذلك لم يكن سوى واحد من الأهداف الثمانية الرائعة التي سجلتها في البطولات الكبرى. وجاء الهدف الأول قبل نحو 10 أعوام، أمام الدنمارك على ملعب إيوود بارك الخاص ببلاكبيرن روفرز، حين استضافت إنجلترا بطولة يورو 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    5. بيث ميد (40 هدفًا)

    لا توجد أي لاعبة في هذه القائمة تملك معدل أهداف لكل مباراة أفضل من بيث ميد، التي تحقق تقريبًا متوسط هدف كل مباراتين مع إنجلترا في هذه المرحلة من مسيرتها. وجاءت أهداف الجناح البالغ عددها 40 هدفًا في 81 مباراة، وكان ستة منها في تتويج إنجلترا بلقب يورو 2022، لتحصد الحذاء الذهبي للبطولة. وقد تنهي اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا مسيرتها في مركز أعلى بكثير من المركز الخامس مناصفة أيضًا، في ظل الفوارق الصغيرة بينها وبين من يسبقنها في هذه القائمة.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    في هذه القائمة، لا تتفوق على كارين ووكر في معدل الأهداف لكل مباراة سوى ميد، إذ بدأت ووكر مسيرتها مع إنجلترا في عام 1988، وسجلت 41 هدفًا في 86 مباراة قبل أن تعتزل اللعب الدولي في 2003. ولعل الأبرز بين تلك الأهداف جاء في كأس العالم للسيدات 1995، حين منحت ووكر إنجلترا التقدم 2-1 على نيجيريا في مباراة بدور المجموعات، فازت بها إنجلترا لتضمن التأهل إلى ربع النهائي في أول مشاركة لها في البطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. كيري ديفيس (43 هدفًا)

    بالمعدل المثير للإعجاب نفسه البالغ 0.48 هدفًا في المباراة الواحدة مثل ووكر، تحتل كيري ديفيس المركز الثاني في هذه القائمة بعدما سجلت 43 هدفًا في 90 مباراة بقميص إنجلترا. وكانت ديفيس أول امرأة سمراء تمثل منتخب إنجلترا، وظهرت لأول مرة في عام 1982، ولعبت في الدفاع ووسط الملعب إلى جانب الهجوم أيضًا، ومع ذلك واصلت التسجيل بمعدل لافت للغاية، إلى درجة أنها ظلت الهدافة التاريخية للفريق حتى تجاوزتها كيلي سميث في عام 2012، بعد نحو 14 عامًا من آخر مباراة خاضتها ديفيس مع منتخب إنجلترا.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تُعد سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ منتخب إنجلترا، وقد احتفظت بالرقم القياسي كأفضل هدافة في تاريخ إنجلترا لمدة تسع سنوات، بعدما تجاوزت حصيلة ديفيس حين سجلت أمام فنلندا في فبراير 2012. وسجلت المهاجمة هدفين آخرين لبلادها، هدفًا آخر في تلك المباراة نفسها، وهدفًا أمام اسكتلندا بعد عام، قبل أن تعتزل وفي رصيدها 46 هدفًا.

    وجاءت أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب الاحتفال الذي تلاها. فبعدما هزت الشباك في المباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا أمام اليابان، خلعت سميث حذاءها وقبّلته، لتنتج صورة أصبحت أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إيلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إيلين وايت الهدافة التاريخية لمنتخب إنجلترا في سبتمبر 2021، عندما سجلت هاتريك أمام لاتفيا. هدفها الأول في تلك الليلة عادل رصيد سميث، ثم دفعتها الهدفان التاليان إلى صدارة القائمة منفردة. وكان ذلك مركزًا عززته وايت بأربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها بعد تتويج إنجلترا بيورو 2022، بعدما سجلت 52 هدفًا في 113 مباراة. وسجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف، ورفعت حصيلتها إلى 10 أهداف إجمالًا في البطولات الكبرى، من بينها ستة أهداف في كأس العالم للسيدات 2019 لتحصد الكرة البرونزية.

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