الهبوط مرتين سيكون مصيرهم لو لم يتحقق هذا الشرط.. أسطورة توتنهام متشائم بشأن مستقبل ناديه!
التوقعات المرعبة لدوري الدرجة الأولى
اتخذ الموسم الكابوسي لتوتنهام منعطفاً مظلماً آخر بعد أن أشار شيروود إلى أن الإخفاقات المؤسسية للنادي قد تقوده إلى دوري الدرجة الأولى. وفي ظل تراجع الفريق بفارق نقطتين عن منطقة الأمان مع وجود مباريات صعبة في الفترة المتبقية، أصبحت احتمالية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقة واقعة يخشى الكثيرون أن تكون مجرد بداية لانهيار أكبر.
وفي حديثه عن الأزمة، قال شيروود لـ"بويل سبورتس": "إنه أمر مقلق، ويعتمد على من يتولى مسؤولية التعاقدات وإدارة النادي. وبالنسبة لي، لا يمكنني تقديم إجابة مستنيرة حول ما إذا كانوا سيعودون إلى الدوري الممتاز، وبالنسبة للأشخاص الذين يديرون النادي في الوقت الحالي، لن تكون هناك أي ضمانات".
أزمة إدارية في شمال لندن
ويؤكد لاعب الوسط السابق، الذي مثل النادي كلاعب ومدرب، أن الفساد ينبع من القمة. ورأى شيروود أن الإدارة الحالية تفتقر إلى الخبرة الكروية اللازمة للتعامل مع الموقف الصعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في حال حدوث الأسوأ في شهر مايو المقبل.
وأضاف شيروود: "إذا تولى شخص من عالم كرة القدم إدارة النادي، فعندئذ نعم، يجب أن يكون لديه الموارد ويستحق أن يتولى المسؤولية ليعود بالنادي إلى مكانته السابقة على الفور". "ولكن إذا لم تتمكن من العودة إلى مكانتك السابقة على الفور، فسيصبح الأمر صعبًا للغاية. هناك أندية عملاقة كانت في أسفل الترتيب وظلت هناك لسنوات عديدة".
محاكاة محنة نادي ليستر سيتي
ما على توتنهام سوى النظر إلى الصعوبات التي واجهتها مؤخراً فرق أخرى كانت راسخة في الدوري الممتاز ليدرك الخطر. وسلط شيروود الضوء على سقوط ليستر سيتي، بطل الدوري السابق، كقصة تحذيرية توضح مدى السرعة التي يمكن أن يتدهور بها نادٍ يتمتع بموارد وفيرة عندما تفشل سياسة التعاقدات والاستراتيجية.
ويدعم هذا التحذير سوابق تاريخية، حيث عانى كل من سندرلاند وولفز وسويندون تاون من عار الهبوط مرتين. وأشار شيروود إلى أن: "ليستر يوضح لك ما يمكن أن يحدث إذا كان ناديك يُدار بشكل سيئ. على الرغم من سوء إدارة النادي، إلا أنني عندما أنظر إلى تشكيلتهم في الوقت الحالي، أرى أنه لا ينبغي أبدًا أن يكونوا في صراع الهبوط في دوري الدرجة الثانية. إنه أمر مؤسف للغاية."
الصراع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
مع بقاء مباريات ضد ليدز وإيفرتون وتشيلسي وأستون فيلا، لا يزال مصير توتنهام بين يديه، لكن الضغط النفسي الناجم عن وضعه الحالي بدأ يظهر بوضوح. وإذا لم يتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة في المباريات الأربع الأخيرة، فإنه يخاطر بأن يصبح أكبر ضحية بارزة في عصر الدوري الإنجليزي.
واختتم شيروود حديثه ببارقة أمل، شريطة أن يتحرك النادي الآن. "توتنهام سيعود. لم يهبط بعد. إذا هبط، فسوف يعود. ويجب أن يكون ذلك من المحاولة الأولى، في رأيي. وأعتقد أن النادي قادر على فعل ذلك. لكن عليك تغيير صانعي القرار لتتمكن من تحقيق ذلك."