النقاط الأقل والحال الأسوأ.. كونتي يمر بأفظع مواسمه في الدوري الإيطالي!

لقد خرج نابولي نهائياً من سباق اللقب الذي كان قد عاد بشكل مفاجئ، على الأقل جزئياً، إلى الصورة في الأسابيع الأخيرة بفضل تعثرات إنتر وسلسلة الانتصارات التي حققها فريق أنطونيو كونتي.

ثم جاءت الهزيمة أمام بارما التي أعادت نابولي إلى فارق 9 نقاط، والهزيمة على أرضه أمام لاتسيو التي زادت الفارق مع المتصدر (-12). نابولي الآن أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول، رغم أنه لا يزال يتمتع بفارق مريح يبلغ 8 نقاط عن كومو وروما.

سيختتم كونتي الموسم على أي حال بفوز بلقب، وهو كأس السوبر، ولكن بغض النظر عن النتيجة النهائية للدوري الإيطالي، سيكون هذا الموسم هو الأسوأ له في إيطاليا. بالتأكيد من حيث النقاط وربما أيضًا من حيث الترتيب النهائي.

Getty Images