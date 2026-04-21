النقاط الأقل والحال الأسوأ.. كونتي يمر بأفظع مواسمه في الدوري الإيطالي!

حتى لو فاز كونتي بالمباريات الخمس المقبلة، فإنه سيختتم الموسم مع رصيد نقاط هو الأسوأ في تاريخه. كما أنه يواجه خطر احتلال أسوأ مركز في مسيرته.

لقد خرج نابولي نهائياً من سباق اللقب الذي كان قد عاد بشكل مفاجئ، على الأقل جزئياً، إلى الصورة في الأسابيع الأخيرة بفضل تعثرات إنتر وسلسلة الانتصارات التي حققها فريق أنطونيو كونتي. 

ثم جاءت الهزيمة أمام بارما التي أعادت نابولي إلى فارق 9 نقاط، والهزيمة على أرضه أمام لاتسيو التي زادت الفارق مع المتصدر (-12). نابولي الآن أقرب إلى المركز الخامس منه إلى المركز الأول، رغم أنه لا يزال يتمتع بفارق مريح يبلغ 8 نقاط عن كومو وروما. 

سيختتم كونتي الموسم على أي حال بفوز بلقب، وهو كأس السوبر، ولكن بغض النظر عن النتيجة النهائية للدوري الإيطالي، سيكون هذا الموسم هو الأسوأ له في إيطاليا. بالتأكيد من حيث النقاط وربما أيضًا من حيث الترتيب النهائي. 

  • كم عدد النقاط التي يمكن أن يحرزها نابولي؟

    بعد 32 جولة، يبلغ رصيد نابولي 66 نقطة؛ أي بمعدل يزيد قليلاً عن نقطتين في المباراة الواحدة. وإذا استمر الفريق على هذا المنوال، فسوف ينهي الموسم برصيد يقل قليلاً عن 80 نقطة. أما إذا فاز بطل إيطاليا، الذي سيضطر قريباً إلى تسليم اللقب إلى إنتر، في المباريات الخمس المتبقية، فسوف يصل رصيده إلى 81 نقطة، أي أقل بنقطة واحدة عن الموسم الماضي، عندما كانت 82 نقطة كافية للفوز بالبطولة. 

  • رقم قياسي سلبي في عدد النقاط بالنسبة لكونتي

    ما هو مؤكد بالفعل، إلى جانب حقيقة أن نابولي لن يحصد نفس عدد النقاط الذي حققه في الموسم الماضي، هو أن كونتي يمر بأسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإيطالي. فقد كان رصيده في النصف الأول من الموسم، الذي انتهى بـ 39 نقطة، هو أسوأ رقم له، حيث كان قد تجاوز دائماً حاجز الـ 40 نقطة في تجاربه السابقة مع يوفنتوس وإنتر (وكذلك في عامه الأول مع نابولي). 

    خلال مسيرته، في السنوات الثلاث مع يوفنتوس، والسنتين مع إنتر، والسنة الأولى مع النادي النابولي، كان المدرب قد تجاوز دائماً 81 نقطة، أي الحد الأقصى الذي يمكنه الوصول إليه هذا العام. وهو رقم قياسي سلبي يسلط الضوء على النتائج الاستثنائية التي حققها كونتي في مسيرته في الدوري الإيطالي، ولكنه يسلط الضوء أيضاً على الصعوبات التي يواجهها هذا الموسم. وإليكم المقارنة مع المواسم السابقة. 

    • موسم 2025/2026: نابولي (66 نقطة حاليًا، بحد أقصى 81)
    • موسم 2024/2025: نابولي (82 نقطة)
    • موسم 2020/2021: إنتر (91 نقطة)
    • موسم 2019/2020: إنتر (82 نقطة)
    • موسم 2013/2014: يوفنتوس (102 نقطة)
    • موسم 2012/2013: يوفنتوس (87 نقطة)
    • موسم 2011/2012: يوفنتوس (84 نقطة)

  • لأول مرة دون لقب الدوري في الموسم الثاني

    كان كونتي طوال مسيرته ضمانة للنجاح الفوري في الدوري. لا سيما في إيطاليا، حيث قاد فريقه أحياناً إلى الفوز باللقب في الموسم الأول، بينما اضطر في حالات أخرى إلى الانتظار حتى الموسم الثاني. 

    في يوفنتوس، كما في نابولي، حقق الإنجاز الكبير على الفور، بينما في إنتر حصل على اللقب في الموسم الثاني. لكن قبل هذا العام، وبالبقاء في السياق الإيطالي، كان كونتي يفوز دائمًا بالدوري في موسمه الثاني. سلسلة ستتوقف الآن نظرًا لأنه أصبح خارج المنافسة على لقب الدوري. 

  • كونتي يواجه خطر احتلال أسوأ مركز

    "لقد احتللت دائمًا المركز الأول أو الثاني في الدوري الإيطالي"، كما ذكر كونتي قبل بضعة أسابيع. وهو محق في ذلك.

    إلا أن هذه الإحصائية قد تتغير هذا الموسم. ففي الواقع، لو انتهى الموسم الآن، لكان نابولي قد احتل المركز الثالث، خلف ميلان الذي يمتلك نفس عدد النقاط لكنه يتفوق عليه في المواجهات المباشرة. 

    لكن هناك أيضًا يوفنتوس الذي قلص الفارق ويبتعد بثلاث نقاط فقط. إذا كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا على بعد خطوة واحدة، فإن الترتيب النهائي لنابولي أكثر غموضًا. "المركز الثاني أو الثالث أو الرابع لا يغير الكثير"، صرح المدرب قبل بضعة أيام، لكنه يود مع ذلك الحفاظ على التقاليد وعدم الهبوط إلى ما دون المركز الثاني. 

