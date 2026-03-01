Getty Images Sport
ترجمه
النصر يعلن عن آخر مستجدات إصابة كريستيانو رونالدو بعد خروج نجم البرتغال مصابًا من مباراة الدوري السعودي للمحترفين
أمسية محبطة للنجم البرتغالي
عانى اللاعب البرتغالي المخضرم من أمسية محبطة قبل خروجه المبكر. في الدقائق الأولى من المباراة، حصل النصر على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد سقوط محمد سماكان إثر احتكاك طفيف. لكن رونالدو، الذي عادة ما يكون دقيقاً من على عتبة الـ12 ياردة، أخطأ في تسديد ركلة الجزاء المبكرة التي مرت بعيداً عن القائم الأيسر. وتفاقمت الأمور بالنسبة للزوار عندما تقدم فريق الفيحة بقيادة كريس سمولينج بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله عبد الله العمري في مرماه. عانى هجوم النصر من صعوبة في اختراق دفاع الفريق المضيف طوال معظم المباراة، مما ترك متصدر الدوري على وشك هزيمة مكلفة.
- Getty Images Sport
يسوع يقلل من أهمية مخاوف إصابة رونالدو
في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، أكد جيسوس أن خروج رونالدو كان إجراءً احترازيًا وليس ردًا على إصابة خطيرة أو إجهاد. وأوضح المدرب المخضرم أن قرار استبدال نجمه كان بناءً على إدارة حجم العمل الذي يقوم به خلال فترة عالية الكثافة من الموسم، حيث صرح في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "شعر بإرهاق عضلي. بعد أن جعلنا النتيجة 2-1، لم أرغب في المخاطرة واستبدلته. سيقوم القسم الطبي بتقييم حالته، لكن ما شعر به كان مجرد إرهاق عضلي".
تحول في النصف الثاني
أثبتت قراءة المدرب التكتيكية للمباراة أنها ملهمة، حيث تمكن النصر أخيرًا من كسر مقاومة الفيحة في الدقيقة 72 عن طريق ساديو ماني. بعد ذلك بوقت قصير، ارتطمت تسديدة جواو فيليكس بالحارس لتكمل العودة، قبل أن يضاعف عبد الله الحمدان من معاناة المضيفين بهدف ثالث. وأشار جيسوس إلى أنه توقع أن يتراجع أداء أصحاب الأرض بدنيًا مع اقتراب نهاية المباراة. "كانت فوزًا مهمًا. كانت المباراة صعبة، كما حذرت اللاعبين من قبل. في الشوط الثاني، سهلنا الأمور على أنفسنا وتمكنا من قلب النتيجة".
لعبت مقاعد البدلاء دوراً محورياً في حصد النقاط الثلاث، حيث كان للاعبين البدلاء تأثير ملموس على سير المباراة.
"كنت أعلم أن الفيحة ستدخل الشوط الثاني بقدرات بدنية أقل ولن تتمكن من مواكبتنا. وهذا ما استغللناه بأفضل طريقة"، كشف. "بصفتي مدربًا، مهمتي هي قراءة تفاصيل المباراة بدقة وإجراء التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب. لكن هذا يتطلب أيضًا وجود لاعبين قادرين على حسم المباراة وإحداث الفارق".
- Getty
سباق اللقب السعودي يشتد
هذا الفوز يضع النصر في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن الأهلي، ويليه الهلال بفارق نقطة واحدة، على الرغم من أن حالة اللياقة البدنية لنجم ريال مدريد السابق ستظل قيد المراقبة عن كثب قبل المباريات القادمة. في حين أن فشل رونالدو في التسجيل من ركلة الجزاء شكل لحظة نادرة من الضعف، فإن قدرة الفريق على حسم الفوز في غيابه في الدقائق الأخيرة تشير إلى نضج متزايد داخل الفريق في سعيه للفوز بالألقاب على عدة جبهات هذا الموسم.
إعلان