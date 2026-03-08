Goal.com
زهيرة عادل

الجمهور "ليس على حق" وقد تكون ضربة جديدة إلى النصر .. هيرفي رينارد يعلن تحول يأسه لسعادة بسبب "أفضل هداف سعودي" قبل كأس العالم 2026

ساعات قليلة ويُزال الستار بشكل رسمي..

"العاشرة من مساء اليوم الأحد .. اضبطوا ساعاتكم"؛ بهذا العنوان أثار الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حماس جماهيره، للتمهيد للإعلان عن القائمة الأولية التي ستخوض فترة الإعداد الأولى لكأس العالم 2026.

الأخضر السعودي سيستهل مشواره في الحدث العالمي بنظامه الجديد في 16 من يونيو المقبل، حيث مواجهة أوروجواي، ثم لقاء إسبانيا (21 يونيو)، فختام دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي (27 يونيو)، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

  • يأس رينارد يتحول إلى سعادة

    في منتصف فبراير الماضي، ظهر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، وعلامات اليأس على وجهه، قائلًا: "ينقصنا مهاجم حاسم"، بينما كان يتنقل من مباريات دوري روشن السعودي إلى دوري يلو للدرجة الأولى بحثًا عن ضالته.

    واليوم الأحد، الموافق الثامن من مارس 2026، ها هو رينارد يعلن بشكل رسمي أنه وجد ضالته بالفعل..

    المدرب الفرنسي ظهر في فيديو عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، قائلًا بسعادة: "يمكننا القول حاليًا إن أفضل هداف سعودي سيكون معنا، لن أذكر في أي مجموعة، لكنني حسمت الأمر بالفعل وأهنئه".

    وأضاف: "لقد تواجد معنا سابقًا منذ فترة طويلة، وأرى الآن أنه أصبح أكثر ثباتًا في مستواه، وأشكر مدربه الذي منحه فرصة أكبر للعب كمهاجم، لقد كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لنا، وأتمنى أن يكون مؤثرًا أيضًا مع المنتخب السعودي".

  • توقعات الجمهور .. "ليست صحيحة"

    بالطبع الجمهور لم يطق الانتظار حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد، لمشاهدة فيديو رينارد كاملًا، وهو يعلن عن القائمة الأولية التي ستخوض معه مرحلة الإعداد الأولى لكأس العالم 2026، وبدأ في نشر توقعاته..

    الغالبية ذهبت توقعاتها إلى عبدالله الحمدان؛ مهاجم الهلال السابق والمنتقل حديثًا إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنقضي، كونه بدأ يتأقلم مع العالمي بعد فترة جمود في الزعيم.

    الحمدان شارك في ثماني مباريات مع النصر مؤخرًا، سجل خلالها هدفين، مع تقديم أداء مميز، يُبشر باستعادة سابق عهده من التألق وقتما كان يمثل الشباب قبل الانتقال إلى الهلال.

    لكن أخطأ الجمهور في توقعه – بنسبة كبيرة – بحسب المؤشرات التي قالها هيرفي رينارد في الفيديو التمهيدي له، إذ قال: "لقد تواجد معنا سابقًا منذ فترة طويلة" .. وعبدالله الحمدان كان عنصرًا أساسيًا في معسكرات المنتخب السعودي مؤخرًا مع الفرنسي!

  • من يقصد رينارد؟ .. كل الطرق تؤدي إلى خالد الغنام

    ليس هناك شيء مؤكد كما قلنا، لكن حديث هيرفي رينارد يشير بشكل كبير إلى خالد الغنام؛ نجم الاتفاق، الذي خطف الأنظار له في الموسم الجاري.

    قال رينارد..

    "أفضل هداف سعودي سيكون معنا" .. خالد الغنام هو هداف اللاعبين السعودي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026 برصيد تسعة أهداف، متأخرًا بخمسة أهداف فقط عن الصدارة.

    "لقد تواجد معنا سابقًا منذ فترة طويلة" .. رينارد هو أول من منح فرصة لخالد الغنام للظهور الأول مع المنتخب السعودي الأول في عام 2022، عبر المشاركة في ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكذلك مباراة ودية وحيدة، لكنه لم يحافظ على وجوده بالأخضر بعدها سواء في عهد الفرنسي أو من جاء بعده.

    "أشكر مدربه الذي منحه فرصة أكبر للعب كمهاجم" .. المركز الأساسي لخالد الغنام هو الجناح سواء يمينًا أو يسارًا يجيد في كليهما، لكن في الموسم الجاري منحه مدرب الاتفاق سعد الشهري فرصة اللعب كمهاجم، وقد أجاد، ويبدو أن رينارد يلمح لهذا الأمر في حديثه.

  • ضربة جديدة للنصر

    إن جاء ذكر تألق خالد الغنام، فلا بد من ذكر اسم النصر فهو النادي الذي قضى بين صفوفه ثلاثة أعوام متتالية، دون أن يحصد أي ثمار!

    الغنام كان قد بدأ مسيرته في نادي القادسية، قبل أن يظفر النصر بخدماته في يناير 2020، وقد بدأ مؤشره في التراجع من هنا، حيث لم يفلح في حجز مكانه الأساسي بين صفوف العالمي، حتى تقرر إعارته للفتح في يناير 2023 ولمدة ستة أشهر، ثم الاستغناء عنه نهائيًا إلى الاتفاق في يناير 2024.

    وخلال تلك السنوات، شارك مع النصر في 105 مباريات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 11 آخرين.

    لكن الاستغناء عنه ومن ثم التألق مع الاتفاق وكذلك الظهور بشكل جيد خلال موسم الإعارة إلى الهلال (2024-2025)، والآن ها هو قريبًا من قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، يضع النصر في موقف محرج أمام جماهيره!

    ويذكر الجمهور مباشرةً بالاستغناء الصادم عن فراس البريكان في صيف 2021 إلى الفتح، الذي تألق معه بشكل أكثر من رائع، حتى قاده لقيادة هجوم المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وحاليًا ها هو يتألق مع الأهلي.

    فهل يتعلم النصر الدرس من التفريط في أكثر من موهبة شابة ومن ثم تألقها بشكل كبير؟!

