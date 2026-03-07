النصر بدون كريستيانو رونالدو، رتم سريع، ضغط كبير، الفرص لا تتوقف في غياب القائد، ولكن أزمته تتواصل، قبل أن يقتنص فوزًا قاتلًا على نيوم بنتيجة (1-0)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

مباراة مثيرة كان بطلها الأول هو حارس نيوم، ماكسيميليانو، الذي حرم كتيبة العالمي من فوز بنتيجة كبيرة، ولكن رأسية محمد سيماكان من ركلة ثابتة نفذها جواو فيليكس، في الدقيقة 90+5، كانت كفيلة بمنح النقاط الثلاث.

هنيئًا بالدوري الذي يزداد اشتعالًا، النصر يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، ويأتي الهلال ثالثًا بـ61 نقطة، فيما يحل نيوم سادسًا برصيد 32 نقطة.