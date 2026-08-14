يبدو أن ملف نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيظل مثار جدل، بشأن مستقبله مع العالمي، مع تردد أنباء حول رغبته في الرحيل، بسبب رفضه فكرة البقاء على مقاعد البدلاء.
وسط جدل الرحيل والبقاء .. "لعنة بداية الموسم" تنذر بتجديد كابوس نواف العقيدي مع النصر والحسم قبل مباراة الفتح!
لعنة الإصابات مع العقيدي
ولعلّ أبرز ما يواجه نواف العقيدي، هو أزمة إصاباته مع بداية الموسم، كما حدث مع معاناته في الظهر قبل حوالي عامين، فضلًا عن إصابته وعدم وصوله للجاهزية البدنية المطلوبة، والتي تسببت في غيابه عن مباريات المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل الاعتماد على الحارس محمد العويس، رغم إشارة مدير المنتخب، فهد المفرج، بأن العقيدي هو الحارس رقم "1" في السعودية.
وفي ظل الحديث عن رغبة العقيدي في الرحيل، كشفت صحيفة "الرياضية"، عن إصابة جديدة تؤرق نواف العقيدي، والذي تعرض لكدمة في الكتف، مطلع الأسبوع الجاري، وسيخضع لتقييم الجهاز الطبي، قبل مران الجمعة، من أجل تحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة الفتح، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
رفض الحارس البديل وأزمة الشباب
وارتبط اسم نواف العقيدي، برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي، بالتزامن مع رغبته في مغادرة النصر، بسبب رفضه فكرة البقاء على مقاعد البدلاء.
المدرب أنج بوستيكوجلو، ذكر بأن كلا الحارسين بينتو ونواف العقيدي، متميزان، وهما ضمن قائمة الفريق، إلا أن الأخير ارتبط اسمه بوجود رغبة من أندية الفتح والشباب، وكذلك الأهلي.
الإعلامي طارق النوفل، أكد أن ما تردد حول عقد صفقة تبادلية بين النصر والشباب، تقضي بانتقال نواف العقيدي، مقابل ضم همام الهمامي، قد انهارت، مشيرًا إلى أن مستقبل الليوث بات مظلمًا.
وتعثرت مفاوضات النصر مع الفتح، بشأن ضم نواف العقيدي ومحمد مران، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطية والحارس عبد الهادي علوان، فيما أكد الإعلامي وليد الفراج، أنه من الصعب أن ينتقل العقيدي إلى الأهلي، بسبب رفضه التواجد على مقاعد البدلاء.
تغير الأوضاع 180 درجة
وفيما يتعلق بالحارس نواف العقيدي، وما تردد عن طلبه الرحيل في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي، فيبدو أن الأوضاع تغيرت 180 درجة خلال الساعات الماضية..
فلاح القحطاني أشار إلى فشل اتفاق الحارس مع ناديي الفتح والشباب، على إثر اعتراض الأول تحديدًا على دفع نفس ما يتقاضاه حاليًا مع النصر كراتب سنوي.
وفجر الإعلامي الرياضي مفاجأة، مؤكدًا أن عدة شخصيات تدخلت لتقريب وجهات النظر بين العقيدي ومسؤولي النصر، حتى تم التوصل لاتفاق بتجديد عقده والبقاء أو الإعارة بعد التجديد، حال إصراره على المشاركة بشكل أساسي.
وتابع القحطاني: "حسب ما لدي، فهناك اتفاق بين الطرفين على التجديد واستمراره مع النصر".
تجربة الفتح
وكان العقيدي قد توجه إلى فريق الكرة بنادي الفتح، على سبيل الإعارة، خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، وتمكن من إثبات وجوده مع النموذجي بأداء مثالي، حيث شارك في 16 مباراة.
المشاركة أساسيًا، ضمنت عودة العقيدي إلى قائمة المنتخب السعودي الأول، تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رينارد، كما اعتمد عليه المدير الفني جورج جيسوس، بعد عودته للنصر، خلال الدور الأول من الموسم الماضي.
ورغم ذلك، إلا أن أخطاء ارتكبها العقيدي، خلال مباراتي القادسية والهلال، في دوري روشن، ساهمت في قرار جيسوس بإعادته إلى مقاعد البدلاء، والاعتماد بشكل أساسي على الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، مع إيقاف انتقاله إلى نادي جنوى الإيطالي.
ومنذ الجولة السادسة عشرة في الموسم الماضي، لم يشارك العقيدي في أية مباراة في دوري روشن، لتخرج تقارير تؤكد أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النصر، من أجل البحث عن فرصة المشاركة أساسيًا، فيما خرجت تقارير جديدة تشير إلى أن العالمي يرغب في الإبقاء على نجمه، وتجديد عقده لثلاثة مواسم.
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