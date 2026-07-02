"النصر هو الكاسب في هذه القضية" .. مسلي آل معمر يرد بالأدلة على جدل النزاع الطويل مع عبد الرزاق حمد الله!

رفض مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السابق، أن تمر تصريحات حول الخلاف القديم بين ناديه ولاعبه السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، دون أن يتدخل من أجل تصحيح الأمور.

حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022" ثم استكمل رحلته في الملاعب السعودية وارتدي قميص الهلال فترة قصيرة واستقر قليلًا مع الشباب، وأخيرًا أعلن قبل أيام انتقاله بشكل رسمي إلى محطته الخامسة في المملكة وهي نادي التعاون.

لكن الجدل اشتعل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر المحامي عبد اللطيف النعيم، تغريدة سرد خلالها تاريخ النزاع الطويل بين النصر وحمد الله، مع وضع تفسيرات حول مسؤولية النادي في النهاية عن فسخ العقد، وهو ما فسره الكثيرون في الوسط الرياضي أنه حكم جديد لصالح الساطي ضد العالمي، مما دفع "آل معمر" لإعادة نشر التغريدة وتوضيح الأمور، خصوصًا أنها كانت خلال فترة ولايته السابقة للعالمي.