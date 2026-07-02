Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
FBL-ASIA-C1-NASSR-TAAWOUNAFP
محمد سعيد

"النصر هو الكاسب في هذه القضية" .. مسلي آل معمر يرد بالأدلة على جدل النزاع الطويل مع عبد الرزاق حمد الله!

النصر
عبد الرزاق حمد الله
دوري روشن السعودي

الملف "المزعج" يفتح من جديد بعد سنوات من الحكم!

رفض مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السابق، أن تمر تصريحات حول الخلاف القديم بين ناديه ولاعبه السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، دون أن يتدخل من أجل تصحيح الأمور.

حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022" ثم استكمل رحلته في الملاعب السعودية وارتدي قميص الهلال فترة قصيرة واستقر قليلًا مع الشباب، وأخيرًا أعلن قبل أيام انتقاله بشكل رسمي إلى محطته الخامسة في المملكة وهي نادي التعاون.

لكن الجدل اشتعل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر المحامي عبد اللطيف النعيم، تغريدة سرد خلالها تاريخ النزاع الطويل بين النصر وحمد الله، مع وضع تفسيرات حول مسؤولية النادي في النهاية عن فسخ العقد، وهو ما فسره الكثيرون في الوسط الرياضي أنه حكم جديد لصالح الساطي ضد العالمي، مما دفع "آل معمر" لإعادة نشر التغريدة وتوضيح الأمور، خصوصًا أنها كانت خلال فترة ولايته السابقة للعالمي.

  • تفاصيل أزمة حمدالله مع النصر

    أحد من تفاعلوا مع نشر المحامي عبداللطيف النعيم القضية من جديد، هو الإعلامي السعودي، عايد الرشيدي الذي سرد في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص بمنصة "إكس" (تويتر) سابقًا، التسلسل الزمني لأزمة عبد الرزاق حمدالله مع النصر، بدءًا من تعاقده مع النادي في 2018، وحتى نهاية العلاقة بفسخ العقد من قبل النادي في 2021.

    وكتب الرشيدي في تغريدته: "قضية حمد الله .. درس قانوني للأندية، قضية حمد الله أمام فيفا ليست مجرد نزاع تعاقدي بل درس قانوني لكل الأندية، فقرار فسخ العقد قد يكلف النادي ملايين إذا لم يستند إلى سبب مشروع وفق لوائح فيفا، حتى لو تضمن العقد شرط جزائي بمبلغ 20 مليون يورو".

    وفي نهاية التغريدة، خلص الرشيدي إلى أن "العبرة القانونية" من هذه القضية، هي أن النصر خرج متضررًا بعدما أخذ الفيفا بالعقد المبرم بين الطرفين دون النظر إلى الشرط الجزائي، وأنصف اللاعب عندما حكم له بالحصول على مستحقاته.

    وكتب الرشيدي: "أكبر متضرر من الفسخ غير المشروع كان النادي إذ خسر مطالبة الـ20 مليون يورو وتحمل تبعات الفسخ وفق لوائح فيف وهذه رسالة واضحة للأندية، وجود شرط جزائي لا يكفي، وإنما الأساس هو إثبات السبب المشروع والإجراءات النظامية قبل إنهاء أي عقد".


    • إعلان

  • مسلي آل معمر يكشف الحقائق

    تغريدة عبد اللطيف النعيم وما تبعها من تعليقات من الإعلاميين، لم تمر مرور الكرام على مسلي آل معمر، صاحب قرار فسخ العقد مع حمد الله خلال فترة رئاسته للنصر، حيث أعاد نشر التغريدة وعلق عليها بتوضيح مهم للإعلام والجماهير النصراوية.

    وكتب آل معمر من خلال حسابه الشخصي بمنصة "إكس" (تويتر): "أخي عبداللطيف، أولا: مدري ليش عارض قضية أغلقت تماما قبل أكثر من ٣ سنوات ليلتبس الأمر على المتلقي و يعتقد أن الحكم صدر بالأمس؟".

    وأضاف: "ثانيا: هذه القضية تخص العلاقة التعاقدية فقط وليست مرتبطة بالمخالفة الإنضباطية التي فصلت فيها لجنة الإحتراف السعودية واوقفت اللاعب وناديه الجديد والأشخاص المحرضين".

    وتابع رئيس النصر السابق: "ثالثا: النصر هو الكاسب في هذه القضية لأن الخصم كان يدعي أن له مستحقات متأخرة تتجاوز ٨.٨ ملايين يورو، بينما كان النادي يرى أن مستحقاته حوالي ٣.٣ مليون يورو و على هذا الأساس نشأ النزاع أمام فيفا، وصدر الحكم بعدم صحة كامل مطالبة الخصم، وقبول الجزء الذي كان يعترف به النادي حتى قبيل إنهاء عقده".

    وواصل: "رابعا: المكافآت والرواتب المتأخره التي حُكم بها كانت تتعلق بمكافآت أهداف و( تمريرات) وبطولات ورواتب فترة الكورونا، وهي خارج فترة إدارتنا أي خلال فترات سابقة قبل استلامي للنادي".

    وختم آل معمر بسؤال: بما أنك قانوني .. هل كان من المفترض أن نقبل مطالباته غير المنطقية وندفع أكثر من ٨.٨ ملايين يورو أم نذهب لفيفا و يعلمونه أن مطالباته غير صحيحة وندفع فقط ثلث هذا المبلغ؟".



  • FBL-ASIA-C1-NASSR-TAAWOUNAFP

    ماذا قال حمد الله؟

    حمد الله لم يعلق على عودة هذه القضية إلى الواجهة، إلا أن لاعب النصر والاتحاد والهلال السابق، كان قد علق على الحكم النهائي، معلنًا انتصاره على النصر قبل عامين تقريبًا.

    وأعلن عبدالرزاق حمدالله في بيانه، براءته من جميع القضايا المرفوعة ضده من نادي النصر ومسؤوليه؛ سواء أمام "فيفا" أو المحاكم العادية، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية المتأخرة من قلعة العالمي؛ بعد "ظهور كذب جميع إدعاءات النادي ضده، وبراءته من جميع القضايا".

    وأكد حمدالله، على أنه يعتز بالفترة التي قضاها مع النصر، مشيرًا إلى أن تصرفات بعض مسؤولي النادي؛ هي من أوصلت العلاقة بينهما، إلى هذه المرحلة.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر في طريق التصحيح

    النصر الآن لا ينشغل بأي قضايا سابقة ويستعد لموسم جديد مع تحديات أكثر صعوبة، حيث قطع في الموسم الماضي صيامه الطويل عن البطولات واستطاع أن يتوج بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب دام 7 سنوات.

    ويركز النصر حاليًا على استقطاب مدرب جديد للفريق بعد رحيل البرتغالي جورج جيسوس، من أجل مواصلة مسيرة البطولات سواء بالحفاظ على لقب دوري روشن للموسم الثاني على التوالي، أو تحقيق الحلم الأكبر للجماهير وهو اعتلاء منصة دوري أبطال آسيا للنخبة والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029.