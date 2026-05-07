أحمد فرهود

النصر يحسم مستقبل جورج جيسوس.. والمدرب يؤكد: لم أملك رفاهية المنافسين وحققت هذا الإنجاز!

جيسوس أعاد النصر للمنافسة بقوة مجددًا..

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر، اتخذ قراره بشأن مستقبل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2026، أي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ومن ناحيته.. تحدث جيسوس إلى وسائل الإعلام؛ وذلك بعد قيادته الفريق النصراوي للفوز (4-2) على نادي الشباب، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • النصر يحسم مستقبل جورج جيسوس

    وفي هذا السياق.. كشف فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، عن أن مجلس الإدارة استقر على تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    الهريفي أعلن عبر برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الخميس، أنه وصلته معلومات بأن النصر؛ سيجدد عقد جيسوس لمدة موسمين أخريين، أي حتى 30 يونيو 2028.


  • جورج جيسوس يحقق هذا الإنجاز مع النصر!

    أما البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، فدافع عن عمله بالإضافة إلى المجهود الذي يقدّمه نجومه؛ وذلك في أعقاب الأداء غير الجيد ضد الشباب - رغم الفوز -، والخسارة قبلها (1-3) أمام القادسية.

    جيسوس قال عن ذلك، في المؤتمر الصحفي بعد ديربي الشباب: "ما هي السلبية في النصر؟ الخسارة أمام القادسية؟.. هذا أمر طبيعي؛ فنحن لم ننهزم إلا مرة واحدة في 21 مباراة".

    وتساءل جيسوس؛ ما إذا كان سيتم تقييم موسم الفريق النصراوي بالكامل، بسبب هزيمة وحيدة ضد القادسية.

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أنه حقق إنجازًا مع النصر؛ حيث لم يسبق للعالمي أن خسر مرة واحدة فقط خلال 21 مباراة متتالية، على حد قوله.


  • جورج جيسوس لم يمتلك رفاهية منافسي النصر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، اعتبر أنه لم يمتلك نفس "رفاهية" منافسيه في المملكة العربية السعودية.

    وأشار جيسوس إلى أن النصر، لعب 50 مباراة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء محليًا أو خارجيًا؛ وذلك بقائمة محدودة من اللاعبين.

    وأضاف في نهاية حديثه: "منافسونا يملكون 13 لاعبًا أجنبيًا؛ وشاهدنا كيف قاموا بإراحة نجومهم، في بطولة النخبة الآسيوية".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.