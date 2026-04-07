حقيقة معاقبة نجم النصر.. لجنة الاحتراف تحسم رسميًا مصير شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان بتهمة التحايل

وفي هذا السياق.. أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى عملاق الرياض الهلال، ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بشكلٍ رسمي.

اللجنة قامت بتبرئة الحمدان، من تهمة التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف؛ مثلما زعم الهلال ومجلس إدارته، في الشكوى.

أما بخصوص المطالبة بتوقيع عقوبات على اللاعب، بسبب فسخ عقده مع الهلال لأسباب غير مشروعة؛ شددت لجنة الاحتراف على أنها رفضت الشكوى أيضًا، بسبب أن الجهة المختصة لم تصدر حكمها في القضية بعد.

وكشفت لجنة الاحتراف أن قرارها قابل لـ"الاستئناف"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.