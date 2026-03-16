أثار التناقض بين قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حالة واسعة من الجدل، خلال مجريات الموسم الرياضي "2025-2026"، الأمر الذي بلغ حد التوقعات بأن النصر قد يصير في انتظار عقوبة تهدد رحلته في المنافسة على لقب دوري روشن.
"النصر مهدد بخسارة 3 نقاط بسبب الحمدان": تحذير من أزمة الانضباط والاستئناف .. ومستشار قانوني يحسم الجدل!
أزمة قرارات في دوري يلو
خلال شهر واحد، شاهدنا تباينًا في قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف، ظهر جليًا حول احتجاجات الأندية في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.
وكان نادي الوحدة قد تقدم بطعن على قرار لجنة الانضباط، حول الاحتجاج المقدم لمراقب المباراة، بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي العلا، ماتيا ناستاسيتش، في مباراة الفريقين في 22 يناير الماضي، لتقرر لجنة الاستئناف، نقض قرار الانضباط، وقبول استئناف الوحدة، بإعلان إلغاء نتيجة المباراة، واعتبار فريق العلا خاسرًا بنتيجة (0-3)، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 37 ألف و500 ريال سعودي، فضلًا عن إيقاف مدير فريق العلا، محمد عبد الله صنيتان، لمدة شهرين، في جميع المباريات الرسمية.
وتكرر الأمر بحذافيره، في قرار صادر، السبت، من قِبل لجنة الاستئناف، بقبول طعن نادي الفيصلي، على قرار الانضباط، حول نظامية مشاركة لاعب أبها، جاي دامبيلي، ليتم نقض قرار الانضباط، وإعلان إلغاء نتيجة المباراة، واعتبار أبها خاسرًا أمام الفيصلي بنتيجة (0-3)، مع فرض نفس الغرامة، وإيقاف مدير فريق أبها، عبد الله يحيى أحمد آل مضواح، لمدة شهرين.
"قد يخسر النصر قضية الحمدان"
وفي هذا السياق، سلط الإعلامي عبد العزيز الغيامة، عبر برنامج "في الـ90"، الضوء على تباين القرارات بين الانضباط والاستئناف، واحتمالية توقيع عقوبة ضد النصر بهذا الصدد.
وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج حول "نظامية" مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز رفاق رونالدو بنتيجة (2-0)، بتاريخ 6 فبراير 2026، لتقرر لجنة الانضباط، قبول الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا مع اعتباره قرارًا قابلًا للاستئناف، وفق المادة "144" من اللائحة.
وقال الغيامة إنه في حالة لجوء الاتحاد إلى لجنة الاستئناف، فإنها قد تقبل الاحتجاج ضد مشاركة الحمدان، وتخصم 3 نقاط من النصر، مؤكدًا أن المشهد بالكامل "فوضوي"، وهناك وقفة مع النفس، يجب أن تأتي من قِبل لجنة الاستئناف.
ومع مرور 26 جولة، فإن النصر يتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 67 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، بينما يحل الأهلي ثالثًا بـ62 نقطة، فيما يأتي الاتحاد بالمركز السادس، بـ42 نقطة.
في المقابل، رد مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، سعد السبيعي، حول حديث الغيامة، بأنه لا يتخطى حاجز "الأمنية"، مؤكدًا أن الطرف الآخر لديه خلط واضح بين أهلية التسجيل وأهلية المشاركة، فكيف يمكنه تأسيس أسباب استئنافه على فهم مختلٍ لمحل النزاع.
وأضاف السبيعي، عبر منصة (إكس)، بأن الاتحاد إذا تقدم باستئناف على رفض احتجاجه من قِبل لجنة الانضباط، فمن المستحيل أن يتم قبوله، كما أبدى انتقاده لوصف الغيامة للاستئناف بأنها تحتاج لـ"وقفة خاطر"، معلقًا بأنه وصف غير لائق بلجنة قضائية، ويوحي وكأنها في حالة صراع مع لجنة الانضباط، أو تتخذ قراراتها بدوافع غير قانونية، في تجاهل تام للنصوص والضوابط النظامية الحاكمة لهذا النوع من القضايا.
تناقض واضح في القرارات
من جانبه، وجه المستشار القانوني يعقوب المطير، رسالة شديدة اللهجة، بشأن التباين الواضح حول القرارات الصادرة بين لجنتي الانضباط والاستئناف، معلقًا بأن لجنة ترفض وأخرى تقبل، رغم أن اللائحة واحدة، وكلتا اللجنتين تتبعان الاتحاد السعودي.
وتساءل المطير بشأن ما إذا كان "الحِمل" بات ثقيلًا على لجنة الانضباط، في ظل توليها مسؤولية النظر في مختلف البطولات السعودية، مضيفًا أن خسارة الانضباط لقرارين أمر غير منطقي، ومؤشر خطير على أن الأندية ستبعد عن الأمور الفنية، وتركز على تصيد أخطاء المنافسين خارج الملعب، والبحث عن كسب القضايا القانونية.
بدأت بأزمة كأس السوبر
وحول التباين في قرارات الانضباط والاستئناف، فإن الأمر صنع أزمة كبرى مع بداية الموسم الرياضي الحالي "2025-2026"، حينما شارك الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي، بترشيح من الاتحاد المحلي، بديلًا عن الهلال الذي أعلن عن انسحابه من المشاركة.
وجاء اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر، التي أقيمت في مدينة هونج كونج، بعد عودة بعثة الفريق مؤخرًا - حينها - من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ليشارك الأهلي الذي حقق المفاجأة، وتمكن من إقصاء القادسية من نصف النهائي، بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على النصر في النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي، ليتوج الراقي باللقب.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ضد الهلال، وحرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من كأس السوبر السعودي وحرمانه من أي مبالغ مالية مخصصة لنسخة 2025-2026.
في المقابل، قررت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الانضباط، رغم ثبوت مخالفة الهلال، ليتقرر إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، واعتباره خاسرًا أمام القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمان الهلال من المشاركة في أولى مسابقة خروج مغلوب يكون مستحقًا للمشاركة فيها بالموسم التالي.
وعاد مركز التحكيم الرياضي، ليلغي قرار لجنة الاستئناف، حيث اكتفى بإلزام الهلال بدفع نصف مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في كأس السوبر السعودي "2026-2027".