Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
رقم جنوني.. النصر يستعد لحسم "أضخم صفقة رعاية" في تاريخ الشرق الأوسط

كواليس مثيرة من داخل النصر..

يستعد عملاق الرياض نادي النصر لـ"صفقة اقتصادية"؛ ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة، بمنطقة الشرق الأوسط.

النصر سيدخل المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وذلك بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي؛ حيث يتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهُل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    النصر يقترب من توقيع "عقدي رعاية"

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي علي العنزي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص اقتراب نادي النصر من توقيع "عقدي رعاية"، خلال الأيام القليلة القادمة.

    العنزي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الإثنين، عن مدة هذين العقدين؛ وذلك على النحو التالي:

    * العقد الأول: سيمتد لمدة عام واحد فقط.

    * العقد الثاني: سيمتد لمدة عامين كاملين.

    وأشار العنزي إلى أن عقدي الرعاية، من شركتين سعوديتين كبيرتين؛ حيث جار العمل على وضع الرتوش الأخيرة، حاليًا.

  • رقم جنوني.. قيمة عقدي رعاية نادي النصر

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث تطرق الإعلامي الرياضي علي العنزي للحديث عن "التفاصيل المالية"، لعقدي رعاية عملاق الرياض نادي النصر.

    وأعلن العنزي أن قيمة عقدي الرعاية، ستصل إلى 900 مليون ريال سعودي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عقد بـ300 مليون ريال سعودي.

    * ثانيًا: عقد بـ600 مليون ريال سعودي.

    وشدد العنزي على أن عقدي الرعاية، اللذين يضع النصر الرتوش الأخيرة عليهما؛ هما الأضخم في تاريخ الرياضة، بمنطقة الشرق الأوسط.


    لا توجد أي مبررات بعد الآن يا النصر

    المثير في الأمر أن نادي النصر، اشتكى لفترة طويلة للغاية؛ من عدم قدرته على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الأزمة الاقتصادية.

    بل أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دخل في "إضراب" عن بعض المباريات، مطلع العام الحالي 2026؛ اعتراضًا على الميركاتو الشتوي الناري لنادي الهلال، بالمقارنة مع الفريق النصراوي.

    وبعد اكتمال صفقتي الرعاية، وتوقيع العقود رسميًا؛ لن يكون أمام النصر أي مبرر إذا فشل في تدعيم صفوفه، خاصة أن خزينته ستنتعش بـ900 مليون ريال سعودي.



    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

