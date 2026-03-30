رقم جنوني.. النصر يستعد لحسم "أضخم صفقة رعاية" في تاريخ الشرق الأوسط

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي علي العنزي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص اقتراب نادي النصر من توقيع "عقدي رعاية"، خلال الأيام القليلة القادمة.

العنزي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الإثنين، عن مدة هذين العقدين؛ وذلك على النحو التالي:

* العقد الأول: سيمتد لمدة عام واحد فقط.

* العقد الثاني: سيمتد لمدة عامين كاملين.

وأشار العنزي إلى أن عقدي الرعاية، من شركتين سعوديتين كبيرتين؛ حيث جار العمل على وضع الرتوش الأخيرة، حاليًا.