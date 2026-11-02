فوز مثالي شوّهته "النعومة الكروية": النصر يواصل إحراج كريستيانو رونالدو.. ومباراة باختاكور بداية انطلاق "يامال السعودية"!

مهما تم التشكيك في عملاق الرياض النصر؛ فلا يمكن استبعاد هذا الفريق الكبير من حسابات التتويج بأي بطولة يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. هذا ما أثبته النصر وبشكل قوي للغاية؛ وذلك خلال مواجهة مضيفه نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

النصر فاز (6-2) ضد باختاكور؛ في واحدة من أجمل مباريات كتيبة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي تولى منصبه في صيف 2026.

وجاءت سداسية الفريق النصراوي، في الشباك الأوزبكية؛ بواسطة كل من "عبدالله الحمدان، جواو فيليكس (هدفين)، عبدالإله العمري، عبدالرحمن غريب وأنجيلو جابرييل"، في الدقائق 15 و17 و32 و53 و62 و79 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته السادسة من 3 مباريات - مع لقاء مؤجل -، في "المركز الرابع" بشكلٍ مؤقت؛ بينما تجمد باختاكور عند النقطة الثانية، في "الترتيب الرابع عشر" لمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر الكبير على باختاكور..