صدمة قوية.. النصر مهدد بـ"خصم نقاط وتهبيط" بسبب الرقابة النشطة وحل وحيد للنجاة!

وفي هذا السياق.. أعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وضع عملاق الرياض النصر تحت "الرقابة النشطة"؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، في الفترة الحالية.

الشيخي أوضح في تصريحات مع برنامج "نادينا"، مساء يوم الجمعة، أن "الرقابة النشطة" ستمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال.

وأضاف القانوني الرياضي: "ليس هذا فقط.. إذا أراد النصر التعاقد مع لاعب أو مدرب، يتجاوز قيمة عقده الـ500 ألف ريال؛ سيكون مُطالبًا بالحصول على موافقة من الرابطة السعودية المحترفة، بشكلٍ رسمي".

وشدد الشيخي على أن موارد النصر، ستكون تحت رقابة الرابطة السعودية المحترفة؛ إلى جانب الاضطلاع على حسابات النادي البنكية، بشكلٍ مستمر.