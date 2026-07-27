"لا يعنيني حجم الضرر الواقع على النصر" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ مسؤولي العالمي بقرارين مهمين قبل انطلاق الموسم الجديد

أزمة مالية طاحنة تضرب النصر في الوقت الحالي، لدرجة رفعت ديونه إلى 800 مليون ريال سعودي، بحسب ما كشفت صحيفة "الرياضية".

تلك الديون تكبل أيادي شركة النصر، فلا يمكنها إبرام أي صفقة جديدة خلال الصيف الجاري إلا بعد تسديد تلك المستحقات، كما أنها عاجزة عن دفع رواتب اللاعبين كاملة عن شهر يونيو الماضي.

هذه الأزمة بجانب عدة قرارات إدارية، منها إعفاء لويس بارافيتا من عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية اللجنة التنفيذية، والذي كان يعتبر ممثلًا عن الدون، دفع كريستيانو رونالدو للغضب الجم.

ناهيك عن تحدث بعض التقارير عن غضب صاروخ ماديرا من التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو دون الرجوع له.



