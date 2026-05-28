"يغادرنا بطلًا" .. النصر يعلن عن رحيل جورج جيسوس رسميًا

وتولى جورج جيسوس تدريب النصر، في صيف 2025، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، بقرار إقالة، حيث خاض البرتغالي بداية جديدة تحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.

جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.

وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل مع جورج جيسوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.

وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة تحت قيادة جورج جيسوس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.