كواليس جديدة في مفاوضات النصر مع فهد المولد .. ومفاجأة بشأن فشل ضم متعب الحربي

في عام 2020، اتهم النصر بالتفاوض بشكل غير قانوني مع فهد المولد؛ نجم الاتحاد حينها، فيما عُرف بـ"قضية الممرات"، إذ زعم البعض أن مشعل السفاعي قام بمفاوضته في ممر غرف الملابس عقب إحدى مباريات العالمي والعميد.

حينها تقدم النادي الجداوي بشكوى رسمية ضد نظيره العاصمي، فيما أصدر الأخير بيانًا رسميًا، نفى خلاله تمامًا الحديث مع الفهد الأسمر بشكل غير قانوني، مشددًا على أن كافة المفاوضات كانت مع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد آنذاك.

في الأخير، اضطر النصر لإغلاق القضية إلى التنازل عن الثنائي عبدالعزيز الجبرين وعمر هوساوي لنادي الاتحاد.