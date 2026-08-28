"الحمد لله الكيكة دخلت دون رقابة" .. تغريدة محذوفة تسخر من احتفال النصر بعيد ميلاد أنجي بوستيكوجلو

الإعلامي فلاح القحطاني تحدث في هذا الشأن، عبر برنامج "نبض طويق"، مطالبًا لجنة الرقابة المالية المشددة بإصدار بيان رسمي لتفسير سبب تفاوت المعاملة بين نادي النصر ومنافسيه كالهلال والاتحاد والأهلي.
واستشهد القحطاني باستغناء النصر عن لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش بنهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقده، ما يعني توفير ما يقارب الـ21 مليون يورو قيمة عقده، ومع ذلك يعاني ماليًا.
وقال الإعلامي الرياضي: "هناك تناقضات.. النصراويون يرون الأندية المنافسة بما فيها نادي الهلال، الذي لا يزال تحت ملكية الصندوق بحسب ما يتردد، يحضر كريم بنزيما في الشتوية وقبله نيمار وتكلفته، واليوم مبالغ مهولة لمالكوم وغيرهم الكثيرين، والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد والأهلي. أما النصر مقيد ماليًا ولم يحصل سوى على مليون ريال، جلب بها حيدر عبدالكريم، مع استقدام سامو كوستا من أموال لجنة الاستقطاب.
وأضاف: "النصر خدم لجنة الاستقطاب والرقابة المالية بالاستغناء عن مارسيلو بروزوفيتش، فقد كان عقده بـ21 مليون يورو تقريبًا، أي أنه وفر بعض الأموال بعدم التجديد له، وبدلًا من منحه مساحة لتعاقدات أكبر منعوه من الصفقات. عليهم إصدار بيان رسمي لتوضيح الصورة للجميع".