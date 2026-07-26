رافعًا شعار "النصر ممنوع من الصفقات" .. صندوق الاستثمارات يضع ثلاثة خيارات أمام العالمي لحل الأزمة المالية

تؤكد صحيفة "الرياضية" أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليًا على اتخاذ تدابير عاجلة لتطويق الأزمة المالية للنصر، في ظل الرقابة المالية المشددة الموضوعة عليه من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة بحسب مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات، أن الأخير حدد ثلاثة مسارات مهمة لانتشال النصر من أزمته الحالية..

المسار الأول يقوم على تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي، أما الثاني فهو التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، تستهدف زيادة الإيرادات التجارية، وتقنين المصاريف لتعزيز استدامة النادي المالية، إضافةً إلى تقديم توصيات وحلول مرفقة بخطة زمنية، تُخرج النادي من وضعه المتأزم ماليًا، وأخيرًا المسار الثالث بالاتجاه لدراسة العروض الراغبة في الاستحواذ على النادي.

وأوضحت "الرياضية" أن صندوق الاستثمارات يدرس حاليًا بالفعل عرضين جادين، لبيع النصر، وإن كان يفضل بيعه بشكل جزئي.

المصدر المقرب من الصندوق شدد على أن الهدف من أي من تلك المسارات الثلاثة هو حفظ القيم المادية والجماهيرية والتسويقية للنادي، وتجنيبه تضاعف الديون، وتعزيز الالتزام بالحوكمة المعمول بها التي تحمي النادي من الأضرار المترتبة على هذه الأزمة الخانقة.



