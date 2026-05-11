"خسيس ومؤتمره كشف الارتباك في النصر" .. هجوم على جورج جيسوس قبل ديربي الهلال المصيري

الزعيم يحل ضيفًا على العالمي غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

فوز النصر في هذا الديربي يعني تتويجه رسميًا بطلًا لدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج، إذ يحتل الصدارة حاليًا برصيد 82 نقطة.

فيما يحل الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 77 نقطة، لكن خاض مباراة أقل من العالمي، ويسعى لتعطيل جاره بنشوة التتويج بالأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ أولى بطولاته في الموسم الجاري.