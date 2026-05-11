كما هي العادة مؤخرًا، كل ظهور للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، يصحبه بعض الانتقادات، وبالتزامن مع "الحرب المعنوية" قبل ديربي الهلال المرتقب، يكون الوضع أكثر احتدامًا.
"خسيس ومؤتمره كشف الارتباك في النصر" .. هجوم على جورج جيسوس قبل ديربي الهلال المصيري
غدًا الكلاسيكو الحاسم
الزعيم يحل ضيفًا على العالمي غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
فوز النصر في هذا الديربي يعني تتويجه رسميًا بطلًا لدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج، إذ يحتل الصدارة حاليًا برصيد 82 نقطة.
فيما يحل الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 77 نقطة، لكن خاض مباراة أقل من العالمي، ويسعى لتعطيل جاره بنشوة التتويج بالأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ أولى بطولاته في الموسم الجاري.
"خسيس" .. غضب من تصريحاته بشأن الهلال
في المؤتمر الصحفي قبل الديربي، وصف جيسوس نفسه بأنه "من بنى الفريق الحالي للهلال"، باعتبار أنه قاد الفريق على مدار الموسمين الأخيرين (2023-24، 2024-25)، كولاية ثانية بعد تلك التي كانت من يوليو 2018 إلى يناير 2019.
هذا الحديث أغضب الصحفي الرياضي ناصر الجديع، ليدفعه لتحريف اسمه من جيسوس إلى "خسيس"، كإهانة للبرتغالي.
وكتب الجديع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي": "(خسيس) شوي ويقول إنه هو مؤسس الهلال .. ما يدري إن الهلال قبله محقق 2 دوري أبطال وبماريجا وفييتو وصل لوصافة العالم؟!".
"النصر يعيش حالة ارتباك"
على جانب آخر، سلط الإعلامي الرياضي محمد الشيخ الضوء على "الحالة النفسية" لقطبي الرياض قبل الديربي، مؤكدًا أن الزعيم يتفوق في هذا الجانب.
الشيخ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "عطفًا على مجريات مباراة الشباب الماضية، ومؤتمر جيسوس اليوم استقرئ حالة الارتباك في المعسكر النصراوي قبل (معركة الثلاثاء)".
وأضاف: "هذا الارتباك هو بمثابة الخاصرة الرخوة التي يمكن أن يضرب فيها الهلال منافسه، وفي الجانب النفسي الهلال يتفوق لا محالة. اللعبة غدًا أكبر من مجرد تكتيك مباراة".
حديث الشيخ يُسقط على حالة السوء الفني التي ظهر عليها النصر في الديربي الأخير أمام الشباب، رغم الانتصار في الأخير (4-2).
كذلك يُسقط على ما قاله جيسوس في مؤتمر ديربي الهلال بشأن خوفه من مستوى لاعبيه في المباراة أكثر من خوفه من الزعيم، الذي شدد على أنه لا يخشاه بالأساس.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".