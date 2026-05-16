فيديو | أزمة بسبب لمس الكأس .. كواليس المشادة التي وقعت في المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر وجامبا أوساكا

كشف ناوهيتو ميزوتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي جامبا أوساكا الياباني، عن اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
ناوهيتو حل ضيفًا على برنامج في المرمى عبر قناة العربية، وتم سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى ألا يشارك اليوم في مواجهة جامبا أوساكا والنصر.
وجاءت إجابته مختصرة بالإشارة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، متجاهلًا كريستيانو رونالدو، رغم اعتباره النجم الأبرز في الفريق السعودي.
وواصل ناوهيتو حديثه:"الجهاز الفني للفريق قام بتحليل مباراة النصر الأخيرة أمام الهلال، لديهم واحد من أشهر النجوم في كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو، نحن على علم أننا سنواجه منافسًا قويًا".
وأضاف:"الجميع يعلم أن رونالدو يعتبر أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، ندرك أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا، نعرفه جيدًا لأننا لعبنا ضده في كأس العالم للأندية عندما كان في مانشستر يونايتد عام 2009، ونشعر بسعادة كبيرة لمواجهته مرة أخرى".