Goal.com
مباشرالتذاكر
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
محمود خالد

رقية شرعية لطرد السحر: كواليس مفاجئة في النصر قبل خسارة الآسيوية .. سر رحيل جيسوس وحكام مفضلين أمام ضمك!

النصر
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا 2
جورج جيسوس
ضمك
جامبا أوساكا

كواليس مثيرة للجدل في النصر..

أجواء النصر فوق صفيح ساخن، هكذا بات الوضع في الساعات الماضية، عقب خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2، في ميدان الأول بارك.

النصر خسر اللقب في النهائي، أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي حسم البطولة، بهدف أحرزه دينيز هوميت، لتسود حالة من الترقب والقلق، بين جماهير العالمي، قبل جولة الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الخميس المُقبل.

  • الرقية الشرعية في الأول بارك

    وفي هذا السياق، علّق الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، على الأحاديث المتداولة بين تفسير غياب النصر عن الألقاب، وخسارة أكثر من نهائي، خلال السنوات الأخيرة، بين النحس والسحر، والمطالبات برد الحقوق لأصحابها.

    اقرأ أيضًا: بعد غضب كريستيانو رونالدو ومناشدة الجمهور لـ"رد المظالم" .. سباعي يقود مزاعم "اللعنة" المصاحبة للنصر في آسيا والدوري السعودي!

    وأثار الجماز، مفاجأة بأن هناك قناعة داخل أرجاء النصر، بوجود أزمة "سحر"، حتى أن ملعب الأول بارك، كان يشهد تشغيل رقية شرعية لطرد السحر، وأنه سمع ذلك.

    وأضاف الجماز "القرآن الكريم كله خير، ولكن ما تم تشغيله في الملعب، كان من أجل الرقية الشرعية لطرد السحر، أما النحس لا تستطيع حلّه، ولذلك أقول إن النصر لو كان لأحد حقوق عنده، يجب سدادها حتى وإن لم توجد أوراق رسمية لدى المشتكين، كي يطمئن قلبك فقط، ولتغلق هذا الملعب، على حد وصفه.

    • إعلان
  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    جيسوس سيرحل عن النصر

    من ناحية أخرى، وجه الإعلامي سعود الصرامي، ضربة لجماهير النصر، بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعد خروج أنباء برتغالية، تؤكد رحيله عن قلعة العالمي، مع ختام الموسم الرياضي الحالي "2025-2026".

    وأعلنت صحيفة "أبولا"، مساء الجمعة، عن إبلاغ جورج جيسوس لإدارة النصر، برحيله عن تدريب الفريق، حيث يرى أن مرحلته التدريبية في المملكة العربية السعودية، قد انتهت، ويرغب في خوض تحدٍّ جديد، رغم وصوله إلى عمر الـ71 عامًا.

    ولم يتم الكشف عن وجهة جيسوس المُقبلة، إلا أن المؤشرات تتجه نحو اقترابه من العودة لتدريب فنربخشه التركي، أو تحقيق حلمه بتدريب منتخب البرتغال بعد نهائيات كأس العالم 2026.

    وردّ الصرامي على تلك الأنباء، مؤكدًا أنها صحيحة بنسبة 100%، وأن جورج جيسوس لن يكمل مع النصر ولو لدقيقة واحدة، بعد مباراة ضمك، يوم الخميس المُقبل.

  • أزمات تطارد النصر بسبب الرقابة المالية

    ونوّه سعود الصرامي بأن إدارة نادي النصر لن تستطيع تجديد عقد جورج جيسوس؛ كونه تحت الرقابة المالية المشددة.

    الأزمة لا تطول جيسوس فقط، بل إن الإدارة النصراوية ستكون عاجزة على تجديد عقد مارسيلو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب، في الوقت الذي تكون فيه أبواب الانتقالات مفتوحة لدى الأندية الأخرى دون قيود.

    في المقابل، رد الإعلامي فيصل الجفن، بأن الأزمات التي ذكرها سعود الصرامي، لا دخل لها بالهزيمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

  • Benzema Ronaldo Nassr Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR

    وماذا بعد؟

    الآن لم يعد أمام النصر سوى القتال للتتويج بدوري روشن السعودي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال؛ الوصيف.

    العالمي يلتقي ضمك في 21 من مايو الجاري، حيث الجولة الأخيرة من دوري روشن، ويحتاج للفوز كي يتوج باللقب المحلي دون النظر لنتائج الهلال.

    أما خسارة النصر أو تعادله أمام ضمك، وفوز الزعيم أمام الفيحاء في اليوم ذاته، يعني حصد الأزرق اللقب.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    ضغط عكسي قبل مباراة ضمك

    وأثار سعود الصرامي جدلًا بالحديث حول مباراة ضمك "الأخيرة"، بقوله إن هناك ضغوطًا على دائرة التحكيم ولجنة الحكام، من قِبل محبين للنصر، بطريقة عكسية، بعد التأكد من أن المباراة ستدار من قِبل طاقم تحكيم محلي.

    وأوضح الصرامي بأن محبي النصر يرون أن هناك حكامًا مفضلين، ومن الأفضل أن يتم الاختيار بينهم لإدارة مباراة ضمك، سواءً محمد الهويش أو شكري الحنفوش، فيما أكد أن هذا الأمر ليس بطلب من إدارة النصر، ولكن من قِبل ناس محبين "بالعكس"، على حد وصفه.

  • FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    وبات الأمل للنصر هو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بحثًا عن خير ختام لموسم 2025-2026، بعيدًا عن الهرب من شبح "الموسم الصفري" من جديد.

    النصر استهل الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي، بركلات الترجيح، إلا أنه يتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، قبل جولة من النهاية.

    وتلقى النصر ضربتين موجعتين على مدار الموسم، بعد الخروج المبكر من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد، ومن ثم خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بهدف جامبا أوساكا الياباني.