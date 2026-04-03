"ليست المرة الأولى" .. تلميح بأزمة تسريب في النصر بسبب واقعة مكررة قبل مباراة النجمة!

ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، رسالة استنكار عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بشأن ظاهرة إعلان حكام النصر قبل أيام من موعد المباراة.

وقال القويعي في تغريدته "السؤال إلى لجنة الحكام: لماذا يعلن أسماء حكام مباريات النصر قبل الجميع، وقبل المباراة بثلاث إلى أربعة أيام، وقبل الحساب الرسمي، من أشخاص محسوبين على نادي النصر، خاصة أنهم حكام محليين، وقد يتأثرون بما يطرح خلال هذه المدة"، مضيفًا "ملاحظة: ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذا التسريب".

واستشهد القويعي، بتغريدة للإعلامي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، في 30 مارس الماضي، حيث كشف عن اختيار الحكم عبد الله الشهري لإدارة مباراة النصر والنجمة.

وأعلن الاتحاد السعودي عن طاقم حكام مباريات النصر والنجمة، التي ستقام على ملعب الأول بارك، حيث يقود المباراة بالفعل، الحكم عبد الله الشهري، ويعاونه سعد الشبرمي وحسن آل سلام، وعبد الله العويدان "رابعًا"، ورائد الزهراني لإدارة طاقم الفيديو، ويعاونه مفرح آل حسن.