سخر من النصر فتورط في خطأ بتاريخ الأهلي .. مشروع ميريح ديميرال يقع في المحظور

التلاسن بين ديميرال والنصراويين مر بالكثير من المراحل منذ انتقاله للأهلي في صيف 2023، لكن ربما أشهرها تلك التي مع المشجع "نواف التميمي"..

على سبيل المثال لا الحصر، حدث هذا من قبل في الأول من نوفمبر 2025، عقب فوز النصر أمام الفيحاء (2-1)، ضمن الجولة السابع من دوري روشن.

ذاك الفوز جاء في الدقيقة 14+90 بفضل ضربة جزاء، وسط تشكيك من نجوم الهلال والأهلي الذين تفاعلوا مع اللقطة برموز ضاحكة بسخرية ومنهم ديميرال.

حينها سخر نواف التميمي من الرموز الضاحكة للمدافع التركي، قائلًا: "ما فيه تفسير إلا أنه انبطح للهلال لأن الفارق مع الأهلي 8 نقاط".

ديميرال لم يفوت فرصة الرد كذلك، فكان رده بنشر صورة تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي 2025-2026 على حساب النصر، في أغسطس 2025.



