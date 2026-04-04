"استعدوا النصر بطل الدوري": توقع بحسم اللقب أمام الهلال .. ونجم الزعيم يستغل هاتفه للاعتراض على حكام التعاون!

فارق الصدارة يتسع مجددًا، وباتت جماهير النصر تحلم بمعانقة المجد أخيرًا، بعد سنوات من الغياب، بعد تعثر الهلال أمام التعاون، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

في تلك الجولة، حقق النصر فوزًا عريضًا على النجمة، بنتيجة (5-2)، كما فاز الأهلي على ضمك (3-0)، بينما تعادل الهلال مع التعاون (2-2)، ليشتعل السباق، ويواصل رفاق كريستيانو رونالدو، التغريد في الصدارة، مع اتساع الفارق لخمس نقاط، مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026.

مباراة الهلال والتعاون، التي أدارها طاقم تحكيم برتغالي، شهدت الكثير من اللقطات الجدلية، والتي تحدث عنها نجم الزعيم، روبن نيفيش، بعد مشاهدة اللقطة عبر هاتفه.



