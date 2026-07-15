بدلًا من البحث عن مخرج سريع للأزمة، تتزايد المشكلات في النصر يومًا تلو الآخر، ويبدو أن اللاعبين قد طفح بهم الكيل على إثر توابع إلغاء معسكر أبها الإعدادي للموسم الجديد 2026-27.
أصابتهم الصدمة .. قرار إدارة النصر بعد إلغاء معسكر أبها يزيد من غضب اللاعبين
ما القصة؟
قبل أيام قليلة، بدأ النصر تحت قيادة مدربه الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الاستعداد للموسم الجديد من دوري روشن السعودي (2026-27) المقرر انطلاقه في أغسطس المقبل.
وغادرت بعثة العالمي الرياض متجهة إلى أبها في 12 من يوليو الجاري، لبدء أولى محطات الإعداد، لكن ما هي إلا 48 ساعة فقط تقريبًا وعادت البعثة من جديد إلى العاصمة السعودية، وسط استياء كبير من اللاعبين.
كواليس غضب لاعبي النصر
الجميع تساءل عن سر إلغاء معسكر إعداد النصر في أبها بعد ساعات قليلة من وصول البعثة، حتى كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري تفاصيل ما حدث..
البكيري أوضح أن الأزمة المالية التي يعاني منها النصر حاليًا هي السبب في القرار المفاجئ بإلغاء المعسكر، إذ تفاجأ اللاعبون والجهاز الفني بتواضع الإمكانات، معربين عن تذمرهم من سوء الإعداد المسبق من سوء فنادق لملاعب وعدم وجود غرف حديد متكاملة.
في الإطار نفسه، نقل البكيري عن مصدر مقرب من أحد اللاعبين – لم يفصح عن اسمه – صدمة نجوم العالمي من قرار عودة كامل البعثة إلى الرياض عبر "حافلة برية"، مخصصة لتنقلات الفريق الداخلية، في وقت تبلغ به المسافة بالسيارة بين أبها والرياض ما بين 850 إلى 950 كيلومترًا تقريبًا، ما يعني من تسع إلى عشر ساعات في الحافلة.
وأعرب اللاعبون عن غضبهم من العودة بحافلة، نظرًا للإرهاق الشديد الذي تعرضوا له.
الأزمة المالية في النصر
يعاني النصر من أزمة مالية طاحنة تهدد سوق الانتقالات الصيفي به، بل وتهدد استقرار لاعبيه الحاليين، في ظل عدم حصولهم على رواتبهم كاملة عن شهر يونيو الماضي، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".
وعطفًا على هذه الأزمة، قررت إدارة العالمي تعليق أي مفاوضات مع لاعبين جدد، لحين وضوح الرؤية المالية للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب بعض المصادر، فإن صفقة المهاجم الكولومبي الكولومبي جون دوران الذي انضم للعالمي في شتاء 2025 مقابل 77 مليون يورو، ويعجز النصر حاليًا عن التخلص منه، هي السبب الرئيس في تلك الأزمة.
تفاصيل خطة النصر للإعداد للموسم الجديد
بدأ النصر استعداده للموسم الجديد (2026-27) في الخامس من يوليو الجاري بعد عدة أسابيع راحة حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.
واستمرت المرحلة الأولى من الإعداد في دار النصر بالرياض حتى 11 من يوليو الجاري، ثم توجهت البعثة إلى أبها في 12 من الشهر ذاته.
وكان من المقرر أن يستمر معسكر إعداد النصر في أبها حتى يوم 22 من يوليو الجاري، قبل قرار إلغائه المفاجئ.
الآن تتبقى أمام كتيبة بوستيكوجلو المرحلة الثالثة من الإعداد، حيث مقرر أن تكون في مدينة لشبونة البرتغالية من 25 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل.
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