أصابتهم الصدمة .. قرار إدارة النصر بعد إلغاء معسكر أبها يزيد من غضب اللاعبين

الجميع تساءل عن سر إلغاء معسكر إعداد النصر في أبها بعد ساعات قليلة من وصول البعثة، حتى كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري تفاصيل ما حدث..

البكيري أوضح أن الأزمة المالية التي يعاني منها النصر حاليًا هي السبب في القرار المفاجئ بإلغاء المعسكر، إذ تفاجأ اللاعبون والجهاز الفني بتواضع الإمكانات، معربين عن تذمرهم من سوء الإعداد المسبق من سوء فنادق لملاعب وعدم وجود غرف حديد متكاملة.

في الإطار نفسه، نقل البكيري عن مصدر مقرب من أحد اللاعبين – لم يفصح عن اسمه – صدمة نجوم العالمي من قرار عودة كامل البعثة إلى الرياض عبر "حافلة برية"، مخصصة لتنقلات الفريق الداخلية، في وقت تبلغ به المسافة بالسيارة بين أبها والرياض ما بين 850 إلى 950 كيلومترًا تقريبًا، ما يعني من تسع إلى عشر ساعات في الحافلة.

وأعرب اللاعبون عن غضبهم من العودة بحافلة، نظرًا للإرهاق الشديد الذي تعرضوا له.











