عين على الحكم | ركلة مقصية في الوجه؟ .. "حيلة" عبدالإله العمري تعيد قلق لقطة الأهلي وجوهور!

لمن شاهد مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فإنه حتمًا وقعت عيناه على لقطة الظهير علي مجرشي، الذي تدخل بعنف في التحام هوائي مع جايرو، ليقوم بركل وجهه، ويسقط لاعب جوهور فوق أرض الميدان دون حراك.

هذه اللقطة أشعرتنا جميعًا بالقلق، حول تعرض لاعب جوهور لركلة قوية في الوجه، من مجرشي الذي تلقى بطاقة حمراء، ليتم نقله عبر سيارة إسعاف، إلى مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، قبل أن يخضع لجراحة بأكثر من 13 غرزة في الوجه والرأس.

وبالعودة إلى مباراة الوصل، فإن عبد الإله العمري، لوهلة، أثار قلق الجماهير النصراوية، من تكرار واقعة الأهلي وجوهور، قبل بضع دقائق من نهاية الشوط الأول.

جاء ذلك، أثناء محاولة العمري للقفز في الهواء، من أجل منع الركلة المزدوجة التي وجهها جابرييل فاريتا، ليسقط اللاعبان فوق أرضية الميدان لبضع لحظات.

ولكن، بإعادة اللقطة، تبين أن قدم فاريتا لم تصل إلى وجه عبد الإله العمري، والذي سقط أرضًا وقام بإمساك رأسه، ما دفع الحكم الأوزبكي لإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب جوهور.