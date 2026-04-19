Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro League
محمود خالد

عين على الحكم | ركلة مقصية في الوجه؟ .. "حيلة" عبدالإله العمري تعيد قلق لقطة الأهلي وجوهور!

النصر
الوصل
دوري أبطال آسيا 2
عبدالإله العمري

بينما يفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيطرته على مجريات مباراة الوصل، فوق أرض ملعب زعبيل، جاء الحكم الأوزبكي روستام لوتفولين، ليثير الجدل ببعض قراراته التحكيمية في لقاء ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

النصر والوصل، صدام برتغالي بين جورج جيسوس وروي فيتوريا، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي "الآسيوي"، ليضرب المتأهل موعدًا مع الفائز من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

  نجم الوصل ينجو من بطاقة حمراء

    وكان الحكم لوتفولين رحيمًا بظهير الوصل الإماراتي، هوجو نيتو، حيث اكتفى بإشهار بطاقة صفراء في وجهه، بعد تدخل عنيف على كينجسلي كومان.

    الظهير البرازيلي تدخل بعنف على كومان، إلا أن اللقطة قد تحتسب بمثابة "تهور" من اللاعب، وبالتالي قد يكون الإنذار بمثابة إنقاذ للاعب الوصل، من زيادة أوجاع فريقه باستكمال المباراة بعشرة لاعبين.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حيلة العمري .. شعرنا بقلق لقطة الأهلي

    لمن شاهد مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فإنه حتمًا وقعت عيناه على لقطة الظهير علي مجرشي، الذي تدخل بعنف في التحام هوائي مع جايرو، ليقوم بركل وجهه، ويسقط لاعب جوهور فوق أرض الميدان دون حراك.

    هذه اللقطة أشعرتنا جميعًا بالقلق، حول تعرض لاعب جوهور لركلة قوية في الوجه، من مجرشي الذي تلقى بطاقة حمراء، ليتم نقله عبر سيارة إسعاف، إلى مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، قبل أن يخضع لجراحة بأكثر من 13 غرزة في الوجه والرأس.

    وبالعودة إلى مباراة الوصل، فإن عبد الإله العمري، لوهلة، أثار قلق الجماهير النصراوية، من تكرار واقعة الأهلي وجوهور، قبل بضع دقائق من نهاية الشوط الأول.

    جاء ذلك، أثناء محاولة العمري للقفز في الهواء، من أجل منع الركلة المزدوجة التي وجهها جابرييل فاريتا، ليسقط اللاعبان فوق أرضية الميدان لبضع لحظات.

    ولكن، بإعادة اللقطة، تبين أن قدم فاريتا لم تصل إلى وجه عبد الإله العمري، والذي سقط أرضًا وقام بإمساك رأسه، ما دفع الحكم الأوزبكي لإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب جوهور.

  منافس ياباني في النهائي

    وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

    وكان النصر قد حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته بدوري أبطال آسيا 2، قبل التأهل إلى ربع النهائي، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..

    * الجولة الأولى: فاز النصر على استقلول الطاجيكي (5-0).

    * الجولة الثانية: فاز النصر على الزوراء العراقي (2-0).

    * الجولة الثالثة: فاز النصر على جوا الهندي (2-1).

    * الجولة الرابعة: فاز النصر على جوا الهندي (4-0).

    * الجولة الخامسة: فاز النصر على استقلول الطاجيكي (4-0).

    * الجولة السادسة: فاز النصر على الزوراء العراقي (5-1).

    * ذهاب دور الـ16: فاز النصر على أركاداج التركماني (1-0).

    * إياب دور الـ16: فاز النصر على أركاداج التركماني (1-0).

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل crest
الوصل
الوصل
دبا الفجيرة crest
دبا الفجيرة
DAL
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي