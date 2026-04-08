أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | كشف سر التعادلات مع إنزاجي ورسالة مبطنة من النصر: لهم الضجيج ولنا الملعب!
سر تعادلات الهلال
كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع نتائج الهلال تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي خلال هذا الموسم.
وقال الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد":"التغيير في المنظومة يعتبر من أهم أسباب سقوط نتائج الفريق، قوة الهلال كانت تبدأ من جواو كانسيلو وتيو هيرنانديز".
وأضاف:"عدم ظهور مستوى دراوين نونيز ساهم كذلك مع العناصر الأخرى في ظهور نوع من الخلل في الفريق، هناك أيضًا مشكلة تكتيكية يجب أن يتحملها إنزاجي".
وتابع:"نسق الفريق وأسلوبه يمثل مشكلة للهلال، وتيرة اللعب أقل بكثير من التي يجب اللعب بها، من أهم مقومات نجاح الضغط العالي هي عنصر السرعة، والنصر يتميز كثيرًا في هذا الأمر".
هل يتعرض الحمدان لعقوبة؟
حقيقة معاقبة نجم النصر.. لجنة الاحتراف تحسم رسميًا مصير شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان بتهمة التحايل
حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير شكوى عملاق الرياض الهلال ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بسبب انتقاله إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".
الحمدان انتقل من الهلال إلى النصر؛ وسط مزاعم من إدارة الزعيم، باستمرار عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم.
وفي هذا السياق.. أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى عملاق الرياض الهلال، ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بشكلٍ رسمي.
اللجنة قامت بتبرئة الحمدان، من تهمة التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف؛ مثلما زعم الهلال ومجلس إدارته، في الشكوى.
أما بخصوص المطالبة بتوقيع عقوبات على اللاعب، بسبب فسخ عقده مع الهلال لأسباب غير مشروعة؛ شددت لجنة الاحتراف على أنها رفضت الشكوى أيضًا، بسبب أن الجهة المختصة لم تصدر حكمها في القضية بعد.
وكشفت لجنة الاحتراف أن قرارها قابل لـ"الاستئناف"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
رسالة مبطنة من النصر
بعد حسم مصير عبد الله الحمدان، وقرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، برفض شكوى الهلال في انتقال اللاعب للنصر، قرر العالمي الخروج برسالة مبطنة ردًا على هذه الأنباء.
وقام حساب النصر بعمل إعادة نشر لتغريدة سابقة ظهر بها الحمدان، وعلق عليها قائلًا:"لهـم الضجيـج .. ولنـا الملعـب ".
سخرية رئيس الخلود قبل مواجهة الهلال
"سمو الأمير يخشى جماهيرية الخلود" .. بن هاربورج يسخر من تكفل الوليد بن طلال بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال ضد فريقه!
خرج بن هاربورج رئيس نادي الخلود السعودي، للتعليق على أنباء قيام الأمير وليد بن طلال، بالتكفل بقيمة نصف تذاكر مباراة الفريق القادمة مع الهلال في بطولة الدوري.
الخلود يستعد للعب أمام الهلال مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر الهلال.
حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة "إكس" كشف عن قيام الوليد بن طلال بمساندة جماهير النادي، قبل المواجهة المنتظرة ضد الخلود، والتي ستؤثر بشكل كبير على صراع المنافسة على اللقب المحلي.
وقال حساب الهلال:"مجلس إدارة النادي يشكر الأمير وليد بن طلال على تكفله بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال والخلود".
وفي سياق متصل، قام هاربورج باقتباس هذه التغريدة وعلق عليها:"يبدو أن سمو الأمير وليد ومسؤولي فريق الهلال يشعرون بالخوف من قوة جماهيرية الخلود".
حسم مصير بنزيما
مؤشر قد يطيح بمالكوم .. رد حاسم على إمكانية رحيل بنزيما عن الهلال بسبب "أزمة الشارة"
وسط الجدل الدائر حول موقف كريم بنزيما من الرحيل عن صفوف الهلال، وصل النفي التام لإمكانية رحيل النجم الفرنسي ومغادرته للفريق بعد أشهر قليلة من الانضمام للزعيم.
بنزيما انتقل للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الاتحاد، وهي صفقة أحدثت ضجة هائلة وحالة من الغضب لدى جميع المنافسين، قبل أن تظهر مؤخرًا بعض التكهنات حول رحيله السريع عن الفريق.
ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، بعض الشائعات حول شعور بنزيما بالغضب داخل الهلال، بسبب رفض النادي لمنحه شارة قيادة الفريق التي يرتديها سالم الدوسري.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الهلال ينوي دفع الشرط الجزائي في عقد بنزيما الذي وقعه في يناير الماضي، من أجل التخلص منه سريعًا لإنهاء هذه الأزمة.
ووصل الأمر إلى اتهام بنزيما في وسائل الإعلام بادعاء الإصابة، من أجل إجبار الهلال على التخلي عنه في أقرب فرصة ممكنة.
وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي عبد الرحمن الجماز عن مستقبل بنزيما، قائلًا إن اللاعب سيستمر حتى نهاية عقده في يونيو 2027، متطرقًا إلى مصير زميله البرازيلي مالكوم.
وقال الجماز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"الهلال لم يفتح ملف تجديد عقد مالكوم الذي ينتهي بعد موسم 2027، وبنزيما مستمر مع الفريق إلى نهاية عقده".
نيمار لم يكن أولوية للهلال
مفاجأة مدوية بصفقة نيمار .. عبد الرحمن بن مساعد : حزبان يدمران المنتخب السعودي وراتب بنزيما تم تخفيضه مع الهلال!
تحدث عن المنتخب السعودي وحظوظه في كأس العالم وصفقات الهلال والفريق الأقرب للفوز بدوري روشن هذا الموسم، الأمير عبد الرحمن بن مساعد يظهر بتصريحات جديدة ومثيرة!
الرئيس الأسبق لنادي الهلال، جلس في مقابلة مطولة مع "العربية إف إم" وأجاب على العديد من الأسئلة التي تخص الزعيم وباقي الفرق السعودية وبعض القضايا الأخرى.
وقام الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل عن صفقة انتقال نيمار للهلال، حيث قال:"لم تكن هناك أي رغبة لدى إدارة النادي حول التعاقد معه، البرنامج وضعه ضمن الخيارات بغض النظر عن الأمور الفنية".
وأضاف:"المبالغ التي تنفق يتم احتسابها ضمن الموازنة وتدخل ضمن الرصيد المالي للأندية".
وأوضح بن مساعد أن صفقة نيمار جاءت ضمن خطة استثمارية بحتة، وكان من الممكن أن يقوم الهلال برفض التعاقد مع النجم البرازيلي قبل إتمام انتقاله للزعيم.
وأما عن كريم بنزيما:"انتقاله إلى الهلال كان مرضيًا لجميع الأطراف، ما يحصل عليه حاليًا أقل من راتبه مع الاتحاد".
وواصل حديثه:"الهلال لم يكن لديه أي مهاجم، وكريم لاعب كبير ونجم عظيم رغم سنه".
وعن رحيل ألكساندر ميتروفيتش:"لم أكن ضد خروجه بسبب الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضي، أحد أسباب عدم الفوز بدوري أبطال آسيا كان غيابه لمعاناته من مشكلة بدنية".
توقع مثير لدوري روشن
"النصر لن يتوج بالدوري والهلال أقرب وهذا هو دور الأهلي".. توقع مثير يقلب موازين روشن!
على الرغم من تربع نادي النصر على قمة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 70 نقطة بعد مرور 27 جولة إلا أن الناقد الرياضي توفيق تونسي يمتلك رؤية مغايرة تمامًا للمشهد الحالي.
فبينما يرى الكثيرون أن العالمي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب يخرج تونسي ليؤكد أن الصدارة الحالية قد تكون مضللة بالنظر إلى صعوبة الاختبارات القادمة وقدرة المنافسين على العودة بقوة في سباق الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.
تحدث توفيق تونسي عن صعوبة المهمة التي تنتظر المتصدر في الأسابيع المقبلة في برنامج "أكشن مع وليد" مشيرًا إلى أن السبع جولات القادمة ستشهد مواجهات معقدة للغاية.
وقال تونسي: "النصر سيلعب فيها مع الأهلي ومع القادسية ومع الهلال ومع الشباب ومع الاتفاق"، وأوضح أن الحصول على 15 نقطة كاملة من هذه المباريات الثقيلة يعد أمرًا في غاية الصعوبة بالنظر إلى قوة المنافسين والظروف المحيطة بكل لقاء مما يضع ضغطًا هائلًا على الفريق في ظل ملاحقة الهلال والأهلي المستمرة.
يرى الناقد الرياضي أن الزعيم يمتلك المقومات الفنية والذهنية التي تجعله المرشح الأول لاعتلاء منصة التتويج في نهاية المطاف.
وقال تونسي: "أنا أرىشايف إن الهلال هو الأجهز لحصد اللقب"، وشدد على أن تعثر الهلال الأخير أمام التعاون لا يعكس حقيقة مستوى الفريق بل كان مجرد سوء توفيق في إنهاء الهجمات مؤكدًا أن خبرة لاعبي الهلال في التعامل مع صراعات النفس الطويل ستكون هي الفيصل في حسم اللقب لصالحهم خلال الجولات الحاسمة.
سبب عدم تخفيض التذاكر
"مقارنتنا بالاتحاد والأهلي ظالمة"!.. سر عدم تخفيض إدارة الهلال لـ"أسعار التذاكر" رغم الغضب الجماهيري
يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبسبب هذه الأسعار المرتفعة؛ لم يستطع الكثير من جمهور الهلال حضور مباريات الفريق الأول، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز عن كواليس مثيرة، في أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض.
الجماز أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، تعلم أن أسعار التذاكر مرتفعة بالفعل؛ ولكنها لا تستطيع التحرك لمعالجة هذه الأزمة، مثلما يتمنى الجمهور.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الأسباب الحقيقية؛ وراء عجز إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم.
وأرجع الجماز عجز الإدارة الهلالية عن حل الأزمة، إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: أسعار التذاكر الحالية؛ تم تحديدها في الميزانية التي وضعتها الإدارة السابقة، برئاسة فهد بن نافل.
* ثانيًا: سداد جزء من قيمة إيجار ملعب "المملكة أرينا"؛ من خلال إيرادات بيع تذاكر مباريات الفريق الأول، على أرضه.