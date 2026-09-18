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Cristiano Ronaldo Nassr Hilal Riyadh Season 2024Getty
محمود خالد

"الهلال يمتلك كل شيء ولن ننافس إلا على هذه البطولة" .. اعتراف نصراوي يفسر سقطتي العين والاتحاد!

النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا النخبة

الأزمة لم تكن في الرباعية فقط..

"لن ينافس على النخبة"، رسالة أطلقها عايض بن عبود، مدير كرة القدم السابق بنادي النصر، تعكس مدى الإحباط الذي انتاب عشاق العالمي، في الوقت الذي يُنظر فيه للهلال بأنه يملك كل ما يفتقر إليه جاره في الرياض.

النصر مرّ بحالة تذبذب في النتائج مؤخرًا، في ظل سقوطه أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومن ثمّ الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.

مؤشر "محبط" ظهر في دكة بدلاء النصر، وأسباب الانهيار الكبير في صفوف الفريق الذي بات شعاره هو "العودة بعد التأخر في النتيجة"، في معظم مبارياته هذا الموسم، في الوقت الذي حقق فيه الهلال بداية مثالية، في دوري روشن وأبطال آسيا للنخبة، بالحفاظ على العلامة الكاملة محليًا وقاريًا.


  • السبب وراء حالة النصر

    وقال عايض بن عبود، خلال ظهوره عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن ما يمرّ به النصر مؤخرًا، كان متوقعًا، سواءً قبل مباراة العين، أو حتى مواجهتي الخليج والاتحاد، مضيفًا أن السبب وراء وضع الفريق الحالي، هو حالة الإحباط الكبيرة التي تنتاب اللاعبين، بعد الميركاتو الصيفي، وعدم تمكن النادي من تدعيم صفوفه بالاستقطابات التي يحتاج إليها.

    وأوضح ابن عبود أن مجرد إدراك اللاعبين، بعدما كان الأمل لديهم في موسم الميركاتو، بأنهم سيكملون بتلك المجموعة وسط أربع بطولات شرسة داخليًا وخارجيًا، يؤكد حالة الإحباط، مستشهدًا بلقطة مباراة العين، التي شهدت تواجد ثلاث حراس مرمى على مقاعد البدلاء، كمؤشر للنقص العددي في الفريق.

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  • "النصر ليس مطالبًا ببطولة"

    وفي ظل تلك النتائج، قال عايض إن النصر ليس مطالبًا بتحقيق بطولة، إلا لو كانت بطولات "قصيرة النفس" مثل كأس السوبر السعودي، فيما أبدى تمنياته بأن ينجح الفريق في الوصول للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم توقعه بعدم تحقيق اللقب.

    وتابع "مالك النادي هو من يتحمل المسؤولية كاملة؛ سواءً بوضع النادي تحت الرقابة المالية، أو عدم إبرام التعاقدات الشتوية ثم الصيفية (إلا بتغيير المدرب وبروزوفيتش)".

    وأعرب ابن عبود عن أمله في أن يحصل النصر على فترة لالتقاط الأنفاس، خلال فترة التوقف الدولي، سواءً كإدارة أو جهاز فني وطبي في تجهيز اللاعبين المصابين، وبعد بطولة الخليج، على النصر أن يلعب بواقعية في مباريات الدوري، على حد قوله.


  • "الهلال يمتلك كل شيء"

    وتلقى عايض بن عبود، سؤالًا حول ماذا يملك الهلال ويفتقد إليه النصر، معلقًا "كل شيء، أغمض عينك وقل كل ما يأتي في بالك!".

    وأوضح "من حيث الاستقطابات، والدعم المالي، وجودة اللاعبين، وإدارة محترفة. ما تتمناه لأي فريق ينافس على أربع بطولات قوية جدًا، ومع منافسين شرسين جدًا، موجودًا في الهلال، عكس النصر".


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  • انتقادات حول بوستيكوجلو

    يأتي ذلك في ظل الانتقادات العنيفة التي طالب المدير الفني الأسترالي أنج بوستيكوجلو، وسط المطالبات بإقالته من تدريب النصر في أسرع وقت، خاصة بعد انتشار تقارير بأن الإدارة تدرس مصير المدرب، قبل أن يتأكد عدم وجود أي تواصل من جانب الإدارة مع المدرب بعد مباراة العين، وأنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

    وفي هذا السياق، كشف يوسف خميس، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عن خطأ كبير وقع فيه أنج بوستيكوجلو، تسبب في استنزاف اللاعبين قبل مباراة العين.

    وأوضح خميس، عبر برنامج "المنتصف"، أن النصر خاض عددًا من المباريات في مناطق مختلف، ووسط أجواء حارة ورطبة، وعندما وصل إلى العين، أصرّ بوستيكوجلو على أن يجري اللاعبون تدريباتهم في الليل، ما يستنزف السوائل في جسم اللاعب، بسبب الحرارة والرطوبة العالية، وهذا ينعكس بدوره على أداء اللاعبين، حيث أنه دائمًا ما يكون النصر سيئًا خلال الشوط الأول، في الأماكن الرطبة، على حد وصفه.

    وأضاف خميس أن أنج يصرّ على أنه بمجرد وصول اللاعبين في الليل، يجرون تدريباتهم، واصفًا إياه بمدرب قادم من "التجمد"، ولا يؤثر بتواجده في منطقة التماس، عكس المدرب السابق جورج جيسوس، الذي يكون هناك رد حاسم من جانبه تجاه أي لاعب مقصر.

    وأطلق خميس تصريحًا ساخرًا من بوستيكوجلو، واصفًا إياه بأنه فكر يلعب "رجبي" وليس كرة قدم، أمام العين، مؤيدًا فكرة إقالته فورًا.

  • ما ينتظر النصر؟

    وكان النصر قد تعرّض لهزة في دوري روشن السعودي، بعد بداية مميزة لكتيبة أنج بوستيكوجلو، بعد خسارته أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة، بهدفين مقابل هدف، ورغم أنه استعاد توازنه بالفوز على أبها، إلا أنه عاد للتعثر بالتعادل مع الخليج، قبل أن يتعرض لضربة قوية في النخبة الآسيوية، بخسارته برباعية العين.

    وبعد العودة من فترة التوقف التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج العربي في جدة، يتطلع النصر، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، لملاقاة الدرعية، الصاعد حديثًا، ثم يخوض ثاني مبارياته الآسيوية في الأول بارك أمام نيفتشي الأوزبكي، قبل أن يخوض مباراة قمة جديدة في 15 أكتوبر، أمام الأهلي في ملعب الإنماء.