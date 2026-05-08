فيديو | "الهلال بطل الدوري واحضروا لنا رونالدو يوم الثلاثاء" .. الدعيع يعلن التحدي قبل موقعة الزعيم والنصر!

أثار كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل في ديربي أمس، الخميس، أمام الشباب، سواء لاحتفاليته بالهدف أو حتى بتفاعله مع جمهور الشباب..

البداية من احتفاله بعد إحراز الهدف، فقد أشار بحركات "غير مفهومة" بيده، لكن ربما إشارة "رشوة" كسخرية ممن وصفوا الموسم الجاري من الدوري السعودي بـ"الفاسد"، زاعمين تعمد توجيه اللقب للنصر من أجل كريستيانو رونالدو.

المشكلة الأكبر كانت عندما هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، إذ بدأ البرتغالي بالرقص أولًا على تلك الهتافات بلا مبالاة، فيما حاول الهولندي ويسلي هوديت؛ نجم الليوث، إبعاده عن المدرجات منعًا لتطور الموقف.

لكن رونالدو لم يقف عند حد الرقص، بل بدى وكأنه يكرر حركته "اللا أخلاقية" التي قام بها أمام الجمهور نفسه من قبل، وتم إيقافه على إثرها حينها لمدة مباراة واحدة، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق بفبراير 2024.







