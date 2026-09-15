"مايسترو كارثة العين يلوم الجميع إلا نفسه" .. رونالدو فقد شغفه وواتكينز يضع النصر أمام "قرار غير مُريح"!

اعتدنا في ليالي دوري أبطال أوروبا، أن يكون كريستيانو رونالدو بمثابة "رمانة الميزان" لفريقه، يسجل ويصنع الأهداف الحاسمة ويتمتع بشخصية قيادية استثنائية، ولكن في قارة آسيا الوضع مختلف تمامًا!

المهاجم البرتغالي المخضرم كان شريكًا في مباراة كارثية لعبها النصر مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي.

العين سحق العالمي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفي أحلك وأشد اللحظات، كان رونالدو واقفًا يلوم الحكم وزملائه وكل من في الملعب باستثناء نفسه.

"عائلة رحيمي" تكفلت بإسقاط النصر بثلاثية، حيث سجل حسين الهدفين الأول والثاني، بينما أضاف سفيان رحيمي الثالث في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وأحرز جيورجوس جياكوماكيس الرابع قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق.

أين كان رونالدو؟ أمام الكاميرات يمتعض ويتذمر، ولكن عندما احتاجه النصر ومدربه أنجي بوستيكوجلو سقط على وجهه ليكون "مايسترو" سقوط النصر على أرض العين!