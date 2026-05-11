أكثر من مجرد مباراة، هذا هو المتعارف عليه حول ديربي الحسم الذي سيجمع بين النصر والهلال، على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
الدليل صورة رونالدو: أزمة تسويق لديربي النصر والهلال .. "على الرابطة السير على نموذج بايرن ميونخ"
حظوظ النصر والهلال قبل الديربي
ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.
وإذا تمكن النصر من الفوز على الهلال، فإنه سيحسم رسميًا لقب دوري روشن، للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وسيكون اللقب المحلي الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في ملاعب السعودية.
أما إذا نجح الهلال في اقتناص النقاط الثلاث، فإنه سيملك فرصة ذهبية لإزاحة النصر من الصدارة، بعد لعب مؤجلاته، وبالتالي، سيكون الزعيم الأقرب لحصد اللقب.
ويدخل الهلال المواجهة، متسلحًا بفوزه في مباراة الدور الأول، بنتيجة (3-1)، وبتتويج كتيبة إنزاجي مؤخرًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى النصر لتحقيق الثنائية مع مدربه جورج جيسوس، بلقب روشن ودوري أبطال آسيا 2، بعد صعوده للنهائي القاري.
أزمة تسويق
وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، عبر برنامج "نادينا"، أن مباراة الديربي لم تُخدم بالشكل المطلوب، على المستوى الدعائي والتسويقي، وكان يجب تسليط الضوء عليها عالميًا، من قِبل جميع الجهات المعنية.
صورة رونالدو ونجم الهلال
وأيّد الناقد فارس الفزي، ما ذكره الحربي، بشأن حاجة مباراة النصر والهلال، للمزيد من التسويق، مؤكدًا أنه كان بالإمكان أن تصنع قصة مميزة، حول مباراة القمة، بالتنافس بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.
وأضاف الفزي أن توقيت مباراة الديربي مميز؛ كونه لا يتزامن مع أي قمة في الدوريات الكبرى، أو دوري أبطال أوروبا، كما أن المنافسة في الدوريات الكبرى قد حسمت، ما عدا الإنجليزي والسعودي.
ونوّه الفزي بأن مباراة الديربي، تشمل الكثير من العناصر القابلة للتسويق، مثل تواجد المدربين سيموني إنزاجي وجورج جيسوس على مقاعد البدلاء، والحارسين ياسين بونو وبينتو اللذين سيتواجدان في كأس العالم، وكذلك نجوم آخرين مثل رونالدو وتيو هيرنانديز وساديو ماني وكينجسلي كومان.
وتابع "الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين، يضع الصورة الرئيسة لمباراة الديربي بين كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش، وألف باء تسويق، أن يضم التصميم رونالدو وبنزيما".
قصص الديربي
وزاد الناقد حمد الصنيع، من الشعر بيتًا، بقوله إنه كان يجب تسويق هذه المباراة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأن منصة (تيك توك) هي الأفضل لتسويق المباراة، إلا أنه لم يشاهد أي استفادة واضحة حتى الآن.
وأضاف الصنيع أنه كان بالإمكان أن يتم تسويق المباراة، من خلال نشر تاريخ المواجهات ومسيرة الفريقين في الدوري هذا الموسم، وتقلب الصدارة بينهما، وحكاية قصة البطولة بالنجوم الموجودين، فضلًا عن انضمام كريم بنزيما للهلال في الفترة الشتوية.
واستشهد الصنيع، بسياسة المديرين التجاريين في نادي بايرن ميونخ، الذي يتمتع بحضور جماهيري كبير في المدرجات، وفي ذات الوقت، يبحثون عن وصولهم لأسواق كثيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه يجب تنشيط حسابات دوري روشن، باللغات المختلفة، مثل الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، لزيادة التسويق في مختلف أنحاء العالم.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يمر فريق الهلال الأول لكرة القدم، بتقلبات بين الإنجازات والإخفاقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث بدأ إنزاجي مهمته بقيادة الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".