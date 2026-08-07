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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"من رسالة مسؤول النصر إلى مفاجأة صندوق الاستثمارات السعودي".. مستجدات تسعد الجماهير في أزمة الديون

النصر
الهلال
الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي

جديد البيت النصراوي..

أزمات نادي النصر "المالية"، شغلت الوسط الرياضي السعودي كثيرًا؛ وذلك في ظل غياب التوضيحات الرسمية من المسؤولين، طوال الفترة الماضية.

وترددت أنباء غير رسمية، عن أن ديون النصر وصلت إلى 800 مليون ريال سعودي، مع حرمانه من التعاقدات؛ قبل أن يُفاجئ النادي جماهيره، بحسم صفقة متوسط الميدان البرتغالي سامو كوستا.

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  • تغريدة مثيرة للجدل وسط أزمات النصر

    وفي ظل "جدل" أزمات عملاق الرياض النصر؛ نشر القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة.

    الدويش كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "للذين استغربوا تساؤلي عن احتمال تعرض النصر لـ(السرقة) من باب التهكم.. يوجد نادٍ تمت (سرقته) بحق وليس سخرية".

    وأضاف القانوني والناقد الرياضي: "لا يعلم أحد حتى الآن؛ أين ذهب مبلغ 170 مليون ريال من رصيده، ولا قمصان وسراويل لاعبيه".


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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بشرى سارة إلى جماهير نادي النصر

    ووسط الإثارة التي أشعلها القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش، خلال الساعات القليلة الماضية؛ زفّ نائب رئيس النصر خالد المالك، بشرى سارة إلى جماهير ناديه.

    المالك أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، حل جميع أزمات ومشاكل النصر، قريبًا جدًا.

    وخاطب المالك الجماهير النصراوية؛ قائلًا: "مهما كثرت الضغوطات والأحاديث، يبقى تركيزنا في مكانه الصحيح".

  • طلب مهم من خالد المالك إلى جماهير النصر

    واستكمالًا لرسالته.. طلب خالد المالك، نائب رئيس عملاق الرياض النصر، من الجماهير العاشقة، دعم الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ خاصة مع اقتراب بداية الموسم الرياضي الجديد.

    وعن ذلك يقول المالك: "ناديكم يستعد لأول مباراة رسمية، بعد أقل من أسبوع.. هذا ما يستحق كل طاقتنا واهتمامنا".

    وشدد نائب رئيس النصر، على أنه بتكاتف الجماهير وجميع محبي هذا النادي الكبير؛ ستتحقق الإنجازات والبطولات، وسيتم تجاوز كل الصعوبات.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حزمة إجراءات أنقذت النصر من ديونه

    ولم تمر إلا ساعات قليلة، على تغريدة نائب رئيس نادي النصر خالد المالك؛ إلا وأعلن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات السعودي، عن مفاجأة من العيار الثقيل.

    المصدر أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، استكمال النصر الإجراءات الخاصة بملف الرقابة المالية المفروضة عليه، جراء الديون المتراكمة البالغة أكثر من 800 مليون ريال سعودي.

    وأوضح المصدر أن صندوق الاستثمارات بالتنسيق مع شركة نادي النصر؛ نجح في معالجة الملف المالي محل المراجعة، خلال الفترة الماضية.

    واستطرد قائلًا: "المعالجات المالية تمَّت من خلال حزمة من الإجراءات؛ شملت الاستفادة من العقود التجارية التي أبرمتها شركة النصر، إلى جانب إعادة ترتيب التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية".

    وبالتالي.. أصبح بإمكان الفريق النصراوي، أن يتعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق بعد أيام قليلة.