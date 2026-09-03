عفوًا يا النصر، ملعبك أصبح حديقة للقادسية.. وإلى داروين نونيز "الحظ عاندك لكن الحياة ليست سهلة خارج الهلال"!

لقاء الشركات، مواجهة المشاريع الجديدة ومباراة القوى الصاعدة في المملكة العربية السعودية؛ قل ما شئت عليها، فكلها مُسميات تقودنا إلى لقاء نادي الدرعية ضد فريق القادسية.

نعم.. الدرعية استضاف القادسية، مساء اليوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي النهاية؛ نجح بنو قادس في حسم هذا اللقاء المُنتظر لمصلحتهم، بالفوز (2-0) ضد الدرعية.

ثنائية القادسية في شباك الدرعية؛ جاءت بواسطة الإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي خوليان كينيونيس، في الدقيقتين 51 و58 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى النقطة 12 من خمس مباريات، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الدرعية في "المركز السابع" مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ خاصة فيما يتعلق بفوز القادسية على ملعب "الأول بارك"، وظهور المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع الدرعية..