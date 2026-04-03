"اتفاق مع الهلال" .. تفسير جديد وسبب غامض لإصرار النصر على تجاهل الحكام الأجانب هذا الموسم!

أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" وجه سؤالًا إلى الحاضرين، عن عدم طلب النصر الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته، والاعتماد بشكل أساسي على المحليين.

ورد عليه الإعلامي هاني الداود:"النصر يتفق مع الهلال بتصريح الأمير نواف بن سعد في انتقاده للحكام الأجانب، منذ بداية الموسم وهو يقوم بمهاجمة الأسماء التي يتم استقطابها من دائرة التحكيم السعودية".

وعندما تم سؤال الداود عن تناقض ذلك مع اعتماد الهلال على الحكام الأجانب، قال:"قاموا بانتقادهم أيضًا".