إلى النصر: الاستفادة مؤكدة من وداع الهلال الآسيوي.. لكن احذروا "هُناك خطر كبير عليكم"!

صراع الهلال والنصر التاريخي لن يتوقف أبدًا..

رغم أن نادي النصر لا يُشارك في دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه قد يستفيد كثيرًا من "خروج" عملاق الرياض الآخر الهلال، من هذه المسابقة.

الهلال ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة ضد نادي السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادُل (3-3).

لكن وكما تقول القاعدة الكروية "احذر من الأسد الجريح"؛ فخروج الهلال الآسيوي قد يُسبب خطرًا كبيرًا على النصر أيضًا، رغم كل فوائده.

وأساسًا.. الهلال والنصر يتصارعان بقوة، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك قبل 6 جولات فقط، من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز مكاسب النصر من "خروج" الهلال الآسيوي، والخطر الكبير الذي قد يتعرض له أيضًا بسبب ذلك..

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قيمة أكبر للقب دوري أبطال آسيا "2"

    منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والنصر يتعرض لـ"السخرية"؛ بسبب غيابه عن دوري أبطال آسيا "النخبة"، ومشاركته في المسابقة القارية الأقل.

    النصر يُشارك في دوري أبطال آسيا "2"، وهي المسابقة التي لا تحظى بنفس قيمة "النخبة"؛ ما دفع الكثير من عشاق الغريم التاريخي نادي الهلال، للسخرية من قلعة العالمي.

    إلا أنه الآن وبعد خروج الهلال من "النخبة"؛ فقد تزيد قيمة لقب دوري أبطال آسيا "2"، بالنسبة للنصراويين.

    نعم.. خروج النصر ببطولة آسيوية، في الموسم الرياضي الحالي، وسط فشل الزعيم الهلالي؛ سيعني الكثير بالنسبة لجمهور "الشمس"، عكس لو توّج الفريق الأزرق بـ"النخبة" مثلًا.

    بمعنى.. إذا توّج الهلال بـ"النخبة" والنصر بآسيا "2"؛ كُنا سنُشاهد تقليلًا جديدًا من عشاق الزعيم، للقب العالمي القاري.

    أما حصول النصر على آسيا "2" - إذا حدث - وسط فشل الهلال؛ سيمنح عشاق العالمي حرية أكبر في الاحتفال باللقب القاري، حتى ولو توّج الأهلي أو الاتحاد بـ"النخبة".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    تعقُد فرص الهلال في المشاركة العالمية

    حسب اللوائح والقوانين الحالية؛ ستتأهل 4 فرق آسيوية إلى بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، عام 2029.

    الفرق الأربعة التي ستُشارك في كأس العالم للأندية 2029؛ هم أبطال مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، في أعوام 2025 و2026 و2027 و2028.

    وإذا تكرر البطل "مرتين"، خلال هذه النسخ الأربع؛ يتم اللجوء إلى "الأعلى تصنيفًا"، لإكمال المقاعد الآسيوية.

    وحجز عملاق جدة الأهلي بالفعل، أولى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2029؛ وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

    لذا.. تتبقى 3 مقاعد أخرى؛ حيث تأكد أن عملاق الرياض الهلال لن يضمن "التذكرة الثانية"، بعد خروجه من نسخة "النخبة" 2025-2026.

    ومن هُنا.. أصبح أمام الهلال حلًا من اثنين؛ لكي يضمن المشاركة في كأس العالم للاندية 2029، وهما:

    * الحل الأول: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في 2026-2027 أو 2027-2028؛ ليتأهل مباشرة إلى المونديال.

    * الحل الثاني: حفاظ الأهلي على لقبه في النخبة الآسيوية 2025-2026، مع عدم حصول فريق سعودي آخر على البطولة خلال الموسمين القادمين؛ ليتأهل إلى المونديال من خلال التصنيف - حسب الإعلامي بدر بالعبيد -.

    ومع مشاركة النصر المرتقبة في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ فأنه سيحاول أن يضرب عصفورين بحجرٍ واحد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب النخبة 2026-2027؛ لحجز مقعده في كأس العالم للأندية 2029 رسميًا.

    * ثانيًا: تعقيد موقف الهلال أكثر في التأهُل إلى كأس العالم للأندية 2029؛ خاصة إذا حافظ الأهلي على لقبه في النسخة الحالية.

    والجميع يعلم السخرية المُتبادلة بين الهلال والنصر بسبب "العالمية"؛ فلذلك نعم.. النصر سيستفيد من خروج الزعيم الآسيوي، من هذه الناحية.

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    التعلُّم من "درس" الهلال قبل مواجهة الوصل

    أندية قطر والإمارات تواجه تقليلًا كبيرًا للغاية، في كل مرة تواجه فيها فريقًا من المملكة العربية السعودية؛ خاصة بعد الثورة الرياضية الهائلة في البلاد، والتي أسفرت عن التعاقد مع نجوم عالميين.

    وبسبب ذلك؛ شاهدنا بعض الأندية السعودية تدخل مواجهتها ضد فرق قطر والإمارات بـ"تعالي"، كما حدث للهلال ضد السد.

    الهلال دخل مواجهة نادي السد القطري، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، وقبله العين الإماراتي في نصف نهائي 2023-2024؛ كما ولو كان قادرًا على تحقيق الفوز، في أي وقتٍ كان.

    لكن.. النهاية كانت صادمة للزعيم الهلالي وعشاقه؛ حيث خسر (5-4) ذهابًا وإيابًا ضد العين، ثم بـ"ركلات الجزاء" بعد التعادل الإيجابي (3-3) أمام السد.

    وهُنا.. سيكون خروج الهلال القاري، "درسًا ثمينًا" بالنسبة لعملاق الرياض الآخر النصر؛ قبل مواجهة نادي الوصل الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    ويُعتبر النصر المرشح الأول، ليس للفوز على الوصل فقط؛ بل للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وقد يأخُذ النصر غريمه الهلالي "عبرة"؛ لكي يلعب مبارياته القادمة في دوري أبطال آسيا "2" بتواضع، لتجنُب أي مفاجأة محتملة.

  • Hilal Nassr Ahli Karim Benzema Joao Felix (Goal Only)Goal AR

    الخطر الأكبر على النصر بعد خروج الهلال الآسيوي!

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى "الخطر الأكبر" الذي يُهدد نادي النصر؛ بعد خروج عملاق الرياض الآخر الهلال، من دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    خروج فريق الهلال الأول لكرة القدم من النخبة الآسيوية، سيُفيده في أمرين مهمين للغاية رغم المرارة الحالية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التركيز كليًا على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: الحصول على راحة بعد ضغط "الروزنامة" في الفترة الماضية.

    على العكس تمامًا.. النصر هو من سيتعرض لضغط مباريات كبير، في الفترة القادمة؛ خاصة إذا وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي.

    وسيواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي، يوم 19 أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"؛ ثم سيكون عليه لعب المربع الذهبي في 22 من نفس الشهر - إذا تأهل -.

    وبناء عليه.. لن يحصل الفريق النصراوي على أي راحة، قبل مبارياته المصيرية في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ على النحو التالي:

    * الجولة 30: النصر ضد الأهلي في 28 أبريل.

    * الجولة 31: النصر ضد القادسية في 2 مايو.

    * الجولة 32: النصر ضد الهلال في 7 مايو.

    * الجولة 33: النصر ضد الشباب في 13 مايو.

    ولا ننسى أن النصر قد يلعب نهائي دوري أبطال آسيا "2" - إذا تأهل إليه -، يوم 16 مايو 2026؛ بينما ستكون الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، في 21 من نفس الشهر.

    كل ذلك قد يُفيد الهلال كثيرًا؛ من حيث تشتت تركيز النصر بين الدوري وآسيا، بالإضافة إلى إرهاق المباريات القوية المتتالية.

    وحاليًا.. يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 73 نقطة من 28 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

