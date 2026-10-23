"النصر داخل بقوة في صفقة الهلال المرتقبة".. والرد يأتي سريعًا!

هل سيدخل عملاق الرياض النصر في منافسة مع غريمه التاريخي الهلال؛ لحسم إحدى أهم الصفقات المحلية الكبيرة حاليًا؟!.
سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد الجدل الذي أثاره برنامج "زخم"، مساء اليوم الجمعة.
هل سيدخل عملاق الرياض النصر في منافسة مع غريمه التاريخي الهلال؛ لحسم إحدى أهم الصفقات المحلية الكبيرة حاليًا؟!.
سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد الجدل الذي أثاره برنامج "زخم"، مساء اليوم الجمعة.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي مساعد العقيلي، مساء اليوم الجمعة، عن دخول عملاق الرياض النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم الدولي الشاب همام الهمامي.
الهمامي يرتبط بعقدٍ مع نادي الشباب حاليًا، حتى أغسطس من عام 2027؛ الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الأندية السعودية الكبيرة، للتنافس عليه.
وعن ذلك يقول العقيلي عبر برنامج "زخم": "النصر لديه رغبة قوية في التعاقد مع الهمامي.. وداخل في الصفقة بقوة ضد عملاق الرياض الآخر الهلال".
والكثير من التقارير؛ أكدت اقتراب الهلال من التعاقد مع الهمامي، سواء في الانتقالات الشتوية "يناير 2027" أو الصيف القادم.
ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على معلومات نظيره مساعد العقيلي؛ بالتأكيد على استحالة تعاقد عملاق الرياض النصر مع النجم الشاب همام الهمامي.
المريسل أشار عبر برنامج "زخم"، إلى أن النصر لا يزال يعاني من أزمة "الرقابة المالية المشددة"؛ والتي تضع عليه قيودًا لإبرام صفقات جديدة، وتسجيلها في قائمته.
وشدد المريسل على أن الفريق النصراوي لن يستطيع تسجيل أي صفقة جديدة، في الميركاتو الشتوي "يناير 2027"؛ وبالتالي.. فمن المستحيل أن يتعاقد مع الهمامي، في الفترة القادمة.
لم ينتهِ الأمر هنا.. برنامج "زخم" فتح نقاشًا مثيرًا عن أسباب رحيل النجم همام الهمامي "مجانًا" عن عملاق جدة الاتحاد؛ للانتقال إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.
البرنامج كشف كواليس هذا الرحيل "المجاني" المثير للجدل؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي السابق للاتحاد؛ عطّل تجديد عقد الهمامي، بسبب مليون ريال إضافي طلبه اللاعب.
* ثانيًا: الهمامي تنازل عن رواتبه المتأخرة لدى الاتحاد؛ مقابل "المخالصة" والانتقال إلى الشباب، بعد نهاية إعارته مع نادي الخلود.
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همام الهمامي البالغ من العمر 22 سنة، مثّل الفئات السنية لعملاق جدة الاتحاد؛ قبل الانتقال إلى نادي الخلود موسم 2024-2025، على سبيل الإعارة.
وتألق الهمامي بشكلٍ كبير مع الخلود؛ قبل أن ينتقل من الاتحاد إلى نادي الشباب في صيف عام 2025، مجانًا.
ومع الشباب.. سجل النجم السعودي الشاب هدفين وصنع 3 آخرين، خلال 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
ويرتبط همام الهمامي بعقدٍ مع فريق الشباب الأول لكرة القدم، حتى أغسطس 2027؛ وبالتالي.. يحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون العودة إلى إدارة الليث، بمجرد دخوله "الفترة الحرة".