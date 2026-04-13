أحمد فرهود

لم يفوت الفرصة.. النصر يسخر من خروج الهلال الآسيوي ضد السد بـ"رسالة ذكية"!

ماذا فعل النصر؟!..

استغل نادي النصر، "الخروج الآسيوي" المفاجئ لعملاق الرياض الآخر الهلال؛ للسخرية منه.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

    النصر يسخر من الهلال بـ"اسم السد"

    وفي هذا السياق.. نشر نادي النصر رسالة مثيرة للجدل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    النصر لم يذكر اسم الهلال أبدًا في رسالته؛ إلا أن ما يؤكد سخريته من غريمه التاريخي بعد "الخروج الآسيوي"، هو الآتي:

    * أولًا: النصر نشر الرسالة؛ بعد دقائق قليلة جدًا من خسارة الهلال أمام السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

    * ثانيًا: النصر استخدم اسم السد في رسالته؛ وذلك في تلميح صريح إلى الفريق القطري، الذي أسقط الهلال قاريًا.

    وكتب العالمي في رسالته المثيرة: "السد المنيع لنصرهم العظيم".

  • نادي النصر يكمل رسالته بـ"ذكاء"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي النصر أكمل رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بشكلٍ ذكي للغاية؛ وهو يخاطب جماهيره الغفيرة، في كل مكان.

    وقال النصر: "حضوركم المؤثر هو القوة التي تدعم نجومكم.. بالأصفر نحضر، ومن أجل الأصفر نساند وندعم".


  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 73 نقطة من 28 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.