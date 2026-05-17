"حالة لؤم بعدما استفزعوا برجال النصر ضد الهلال" .. هجوم كبير على إعلام الأهلي عقب خسارة دوري أبطال آسيا 2

العالمي بالأمس خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، بالهزيمة أمام جامبا أوساكا بهدف نظيف، في العاصمة السعودية "الرياض"، على استاد الأول بارك.

وقبلها بأيام قليلة، أضاعت كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 قبل الجولة الأخيرة، بالتعادل أمام الهلال (1-1) في الوقت القاتل بخطأ فادح من الحارس بينتو.

وبعدما كان النصر مرشحًا قويًا للخروج ببطولتين على الأقل في الموسم الجاري، أصبح مهددًا بخسارة كل شيء، فقط عليه الانتصار أمام ضمك يوم الخميس المقبل، إذا ما أراد حسم لقب دوري روشن دون انتظار نتائج غريمه الهلال.

ما حدث كان فرصة ثمينة للمنتمين للأهلي للشماتة في غريمهم، خاصةً وأن لاعبي الراقي اشتركوا من قبل في حملة ضد النصر، مدعين أن لقب دوري روشن السعودي يُوجّه بطريقة ما للعالمي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.