زهيرة عادل

"العقلية القديمة" تمنح النصر لقب "الأفضل بلا فائدة" .. والهلال "الأسوأ اقتصاديًا" لكن لن يقدر أحد على محاسبته!

إحصائية عكس الصورة الذهنية الشائعة عن الهلال والنصر..

إن سألت عن "أنجح نادٍ في دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة"، الغالبية، إن لم يكن الجميع سيرد عليك: "بلا شك الهلال"، حتى جماهير الأندية المنافسة، لن تختلف إجابتها عن ذلك .. ليس على مستوى البطولات فقط، بل سيقولون "إداريًا واقتصاديًا كذلك".

وإن بحثت عن أكثر نادٍ يحاول الكثيرون التقليل منه ومن مسؤوليه مهما حقق، فسيتصدر النصر المشهد، خاصةً وأنه النادي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع ذلك لم يفلح في التتويج بأي بطولة رسمية تحت قيادته على مدار ثلاثة مواسم.

لكن إن أردت الاستناد إلى أرقام واضحة، فهنا الحقيقة ستكون صادمة كثيرًا لك، وكأن الهلال رفع هنا شعار المثل المصري الشهير "الصيت ولا الغنى"، حيث اكتسب سمعة طيبة "اقتصاديًا"، وهو في الحقيقة بعيد عنها!


  • "أرقام رسمية" .. الهلال الأسوأ "اقتصاديًا" بين أندية الصندوق، والنصر الأفضل

    الحديث عن اقتصاد أندية صندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، لا يتوقف منذ خصخصة 75% من ملكيتها، والاتهامات تتبادل يوميًا تقريبًا بشأن الهدر المالي.

    لكن مركز الدراسات الرياضية "CIES Football Observatory"، حسم الجدل تمامًا، بمقارنة رقمية رسمية بشأن التزام الأندية بعقود لاعبيها على مدار الثلاث سنوات الماضية، والتي أظهرت أن النصر الأكثر من بين رباعي الصندوق، بل من يمدد لاعبوه الإقامة به أكثر من منافسيه.

    الأرقام أوضحت أنه في النصر، يوقع اللاعب عقدًا لمدة 1.87 سنة (كمتوسط)، لكنه يبقى داخل النادي لـ2.17 سنة، فيما استعان بـ43 لاعبًا خلال السنوات الماضية.

    أما الثلاثي الآخر، سواء الهلال أو الأهلي أو الاتحاد، فلاعبوهم غالبًا ما يرحلون قبل نهاية مدة العقد..

    الأهلي (35 لاعب): اللاعب يوقع 2.21 سنة، ويرحل بعد 1.52 سنة.

    الاتحاد (55 لاعب): اللاعبون يوقع 2.18 سنة، ويرحل بعد 1.51 سنة.

    الهلال (47 لاعب): اللاعب يوقع 2.29 سنة، ويرحل بعد 1.48.

    تلك الأرقام، تؤكد أن الهلال الأكثر هدرًا للمال من بين أندية الصندوق مقارنة بالأهلي والنصر، وإن كان الراقي أفضلهم من حيث الاستعانة بعدد لاعبين أقل، يليه العالمي فالزعيم وأخيرًا العميد، لكن دعونا نخصص المقارنة على قطبي الرياض فقط، بما أن الجدل الأشد متعلق بهما وبالدعم المالي لهما تحديدًا..

    Long-term team management index


  • الهلال .. بطولاته تشفع له "سوء اقتصاده"

    "هذه هي بيئة الهلال" .. عبارة يرددها جمهور الزعيم دائمًا، للتأكيد على مدى التأثير الذي يتركه النادي في نفس لاعبيه، ما يدفعهم للخروج للإشادة به حتى بعد رحيلهم، بل منهم من أصبح "سفيرًا" للمملكة العربية السعودية بعد رحيله كالمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس، على سبيل المثال لا الحصر.

    الآن وبعد إحصائية مركز الدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" – التي ذكرناها أعلاه – سيعلو صوت جمهور العالمي بـ"هذه هي بيئة النصر التي يمدد اللاعبون إقامتهم بالنادي من أجلها".

    النصر دائمًا ما يفضل – وفقًا للإحصائية – الحفاظ على قوام لاعبيه الأساسي دون تغيير كبير، في المقابل، يعتمد الهلال على سياسة "الإحلال والتجديد".

    والحقيقة أنه رغم وضع اسم الهلال في قائمة "الأكثر إهدارًا للمال" من ناحية عقود لاعبيه إلا أنه ينجح في تعويض كل ذلك - بنسبة ما - بفضل البطولات التي يحققها والعوائد المالية من ورائها..

    في الثلاث سنوات الأخيرة، حقق الهلال خمس بطولات؛ بواقع الدوري السعودي (2023-2024)، كأس خادم الحرمين الشريفين (2022-2023، 2023-2024)، كأس السوبر السعودي (2023-2024، 2024-2025)، بخلاف وصوله لربع نهائي كأس العالم للأندية أمريكا 2025.

    على النقيض، فلم يحقق النصر سوى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وفشل في حصد أي بطولة سعودية أو قارية أخرى، ناهيك عن عدم مشاركته في كأس العالم للأندية.


    هدر مالي؟ .. لن يقدر أحد على محاسبة الهلال!

    حتى وإن قررنا أن ننحي جانب تعويض الهلال خسائره الاقتصادية في عقود لاعبيه بالمكاسب المالية من البطولات التي يحققها – بغض النظر بالطبع عن عقود الرعاية وما شابه من اتفاقات – فلا يمكن لأحد أن يعلق المقصلة لمسؤوليه من وراء تقرير مركز الدراسات الرياضية "CIES Football Observatory"..

    الحديث هنا عن أهم رجل "مستقل" في الوسط الرياضي السعودي في السنوات الأخيرة ألا وهو عضو الهلال الذهبي الأمير الوليد بن طلال!

    هذا الرجل الذي حسم أكثر من صفقة قوية للهلال في السنوات الأخيرة بعيدًا عن صندوق الاستثمارات العامة أو خزينة النادي، على رأسها ياسين بونو، كريم بنزيما، رينان لودي وغيرهم، بخلاف تجديد عقود البعض الآخر.

    لكن هذه النقطة لن يقف عندها من يريد "الاصطياد في الماء العكر"، خاصةً وأن هناك بعض الإعلاميين يشككون في عبارة "بدعم الوليد بن طلال"، التي ترافق بعض صفقات الهلال، ويزعمون أنها مجرد ستار لصندوق الاستثمارات!


    النصر صاحب "العقلية القديمة"

    بالمختصر، يفضل الزعيم تجديد الدماء بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، بحثًا عن تحقيق النجاحات والبطولات، وفي الأخير هناك من ينتشله اقتصاديًا دائمًا سواء مكاسب بطولاته أو الأمير الوليد بن طلال.

    فيما لا يزال النصر يعمل بـ"العقلية القديمة"، حيث "الاستقرار الذي قد يجلب البطولات"، لكنه مبدأ لم تعد الساحرة المستديرة تعترف به كثيرًا.

    هذا الاستقرار الذي يبدو عليه العالمي في السنوات الأخيرة، مفهوم دافعه في ظل وجود نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يحسم الصفقات بمكالمة واحدة.

    في المجمل هذا هو النصر، الذي ينجح "في المكاتب" وغالبًا ما يتفوق على الهلال في هذا الجانب، لكن ساحرة مستديرة تعني مستطيل أخضر أكثر من أي شيء آخر، وطالما لم يحقق البطولات، يبقى لقب "الأفضل اقتصاديًا لا فائدة"، ويظل الهلال "الأفضل كرويًا" وإن كان "الأسوأ ماليًا".