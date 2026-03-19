"العقلية القديمة" تمنح النصر لقب "الأفضل بلا فائدة" .. والهلال "الأسوأ اقتصاديًا" لكن لن يقدر أحد على محاسبته!

إن سألت عن "أنجح نادٍ في دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة"، الغالبية، إن لم يكن الجميع سيرد عليك: "بلا شك الهلال"، حتى جماهير الأندية المنافسة، لن تختلف إجابتها عن ذلك .. ليس على مستوى البطولات فقط، بل سيقولون "إداريًا واقتصاديًا كذلك".
وإن بحثت عن أكثر نادٍ يحاول الكثيرون التقليل منه ومن مسؤوليه مهما حقق، فسيتصدر النصر المشهد، خاصةً وأنه النادي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع ذلك لم يفلح في التتويج بأي بطولة رسمية تحت قيادته على مدار ثلاثة مواسم.
لكن إن أردت الاستناد إلى أرقام واضحة، فهنا الحقيقة ستكون صادمة كثيرًا لك، وكأن الهلال رفع هنا شعار المثل المصري الشهير "الصيت ولا الغنى"، حيث اكتسب سمعة طيبة "اقتصاديًا"، وهو في الحقيقة بعيد عنها!