Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد رفض النصر "الممر الشرفي".. طلب مفاجئ من الأهلي إلى المسؤولين السعوديين في الكلاسيكو

الأهلي
النصر
النصر ضد الأهلي
دوري روشن السعودي

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

وجّه النادي الأهلي "طلبًا مفاجئًا" إلى المسؤولين السعوديين؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد عملاق الرياض النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي يحل ضيفًا على النصر، مساء غدٍ الأربعاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

  • Ahli Nassr (Goal Only)Goal AR

    طلب مفاجئ من الأهلي قبل كلاسيكو النصر

    وفي هذا السياق.. طلب النادي الأهلي من المسؤولين السعوديين، جلب "كأس" دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم قبل 3 أيام، إلى ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك على هامش مواجهة النصر، في كلاسيكو المملكة الكبير.

    ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الثلاثاء، جاء طلب الأهلي سالف الذكر؛ من أجل الاحتفال مع جماهيره في الرياض، باللقب الآسيوي الغالي.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    لقب النخبة يشعل جدلًا كبيرًا في كلاسيكو النصر والأهلي

    عملاق جدة الأهلي توِّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (1-0) على نادي زيليفيا ماتشيدا الياباني في المباراة النهائية، مساء يوم السبت الماضي.

    وبما أن كلاسيكو النصر، في الجولة 30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، سيكون "أول لقاء" يخوضه الأهلي بعد التتويج الآسيوي؛ تم الحديث كثيرًا عن ضرورة إقامة العالمي "ممرًا شرفيًا" للراقي، كنوع من التكريم والروح الرياضية.

    إلا أن النصر يرفض إقامة هذا "الممر الشرفي" - وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" -؛ ليعقبه طلب الأهلي المفاجئ، بجلب كأس النخبة الآسيوية إلى ملعب "الأول بارك" الذي يحتضن الكلاسيكو.


  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي