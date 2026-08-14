يستهل عملاق الرياض النصر، حملة الدفاع عن لقبه كـ"بطل" لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عندما يواجه نادي الفتح، مساء اليوم السبت.

النصر يستضيف الفتح، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك في افتتاحية مبارياته بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.