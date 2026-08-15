في غياب رونالدو: النصر يصلح مشروع البرتغال .. ومباراة الفتح تؤكد حاجة العالمي لهذا المركز!

النصر بدون قائده رونالدو؟ ليست مشكلة، كتيبة أنج بوستيكوجلو، تحطم كبرياء الفتح "العنيد"، بثلاثية نظيفة في الأول بارك، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

رونالدو جلب عائلته في المدرجات، ليشاهدوا معًا كيف تألق النصر في غيابه فوق المستطيل الأخضر، بثلاثية جاءت عن طريق أنجيلو جابرييل وجواو فيليكس وسامو كوستا، في الدقائق 37 و40 و73.

حامل اللقب، أثبت بأن رسائل الإحباط التي لازمته، مع بداية الموسم، مع كلمات في الهواء، وقدم أداءً سيطر فيه على مجريات اللقب، ليتزعم الصدارة، ويثبت عزمه الكبير على الدفاع عن لقب دوري روشن، الذي توج به مع مدربه السابق جورج جيسوس، في الموسم الماضي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر والفتح، في دوري روشن السعودي..