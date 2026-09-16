الكثير من اللقطات المثيرة صاحبت مواجهة النصر السعودي والعين الإماراتي بالأمس، ضحيتها العالمي كونه الخاسر بنتيجة ثقيلة، ما بين استفزاز لمدافعه عبدالإله العمري، ولقطة "لا أخلاقية" من قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرورًا بحرب المنشورات عبر منصة "إكس".
حركة "لا أخلاقية" من كريستيانو رونالدو و"راعي الهلال" يتورط في حرب المنشورات .. تبعات هزيمة النصر أمام العين برباعية
ماذا حدث؟
العالمي حل ضيفًا أمس الثلاثاء، على الزعيم الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وتلقى الضيوف الهزيمة برباعية نظيفة في المباراة الأولى لهم بعد عودتهم للنخبة الآسيوية، بعدما شاركوا الموسم الماضي في دوري أبطال آسيا 2.
تلك الهزيمة كانت بقيادة أبناء المغرب الشقيقين حسين وسفيان رحيمي، حيث سجل الأول ثنائية والثاني هدفًا، فيما أحرز زميلهم جورجيوس جياكوماكيس الهدف الرابع.
حركة "لا أخلاقية" من رونالدو
بالأمس، انتشر فيديو لجمهور العين محاولًا استفزاز قائد النصر كريستيانو رونالدو بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال عمليات الإحماء.
الفيديو الذي انتشر حينها أظهر رد فعل الدون وهو يصفق للجماهير، ساخرًا من محاولاتهم لاستفزازه، لكن للحكاية زاوية أخرى..
فيديو جديد انتشر للدون خلال الساعات الماضية، قام خلاله بحركة "لا أخلاقية"، ممسكًا بعضوه الذكري، أمام مشجعي الزعيم، بينما كان يجري الإحماءات أمامهم، قبل أن يرسم ابتسامة عريضة على وجهه وسط صيحات الجماهير.
استفزاز العمري
أما عما حدث بعد المباراة، فالمقطع الذي راج كان لمدافع النصر عبدالإله العمري..
الفيديو أظهر عدد من المشجعين يحاوطون العمري بينما كان في طريقه لاستقلال سيارة، مرددين أمامه: "4؟ مسكين"، وسط ضحكات ساخرة.
فيما ترفع مدافع العالمي عن الرد على الجماهير، حتى وصل إلى السيارة لمغادرة المكان على الفور.
تغريدة العين المثيرة للجدل
بالانتقال للتلاسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يدخر العين جهدًا وأمطر حسابه بعديد المنشورات المتهكمة على النصر، لكن واحدة تحديدًا هي التي أثارت الجدل أكثر من غيرها..
حساب الزعيم الإماراتي عبر منصة "إكس"، نشر صورة للاعبه عبدالكريم تراوري حاضنًا البرتغالي جواو فيليكس؛ صانع ألعاب العالمي، مرفقًا إياه بتعليق: "يجب أن نُذكرك يا تراوري أنه لا يمكنك الاحتفاظ به للأبد".
التغريدة اعتبرها جمهور النصر مهينة بدرجة كبيرة، ولا تليق، وإن كان المغزى منها نجاح تراوري في تحجيم كانسيلو طوال المباراة.
"راعي الهلال" يتورط
الختام مع الورطة الذي وضع حساب بنك الرياض عبر منصة "إكس" نفسه بها..
بنك الرياض هو أحد رعاة نادي الهلال، واستغل هزيمة النصر أمام العين 0-4، للسخرية عبر منصة "إكس"، حيث نشر منشورًا يحمل الرقم 4 مع عين محدقة، وهو ما أغضب النصراويين.
واضطر حساب البنك بعد ذلك لحذف منشوره الساخر من العالمي، مع تقديم اعتذراه فكتب: "نعتذر عما نشر على الحساب يوم أمس، وتم اتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذ الخطأ. ونؤكد تقديرنا ودعمنا لكل أنديتنا الرياضية وجماهيرها".
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