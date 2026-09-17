"بوستيكوجلو ليس مدرب كرة قدم": خطأ فادح وراء رباعية العين .. وحقيقة رفض النصر ضم نجومه للأخضر في اليابان!

وفي هذا السياق، كشف يوسف خميس، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عن خطأ كبير وقع فيه أنج بوستيكوجلو، تسبب في استنزاف اللاعبين قبل مباراة العين.

وأوضح خميس، عبر برنامج "المنتصف"، أن النصر خاض عددًا من المباريات في مناطق مختلف، ووسط أجواء حارة ورطبة، وعندما وصل إلى العين، أصرّ بوستيكوجلو على أن يجري اللاعبون تدريباتهم في الليل، ما يستنزف السوائل في جسم اللاعب، بسبب الحرارة والرطوبة العالية، وهذا ينعكس بدوره على أداء اللاعبين، حيث أنه دائمًا ما يكون النصر سيئًا خلال الشوط الأول، في الأماكن الرطبة، على حد وصفه.

وأضاف خميس أن أنج يصرّ على أنه بمجرد وصول اللاعبين في الليل، يجرون تدريباتهم، واصفًا إياه بمدرب قادم من "التجمد"، ولا يؤثر بتواجده في منطقة التماس، عكس المدرب السابق جورج جيسوس، الذي يكون هناك رد حاسم من جانبه تجاه أي لاعب مقصر.

وأطلق خميس تصريحًا ساخرًا من بوستيكوجلو، واصفًا إياه بأنه فكر يلعب "رجبي" وليس كرة قدم، أمام العين، مؤيدًا فكرة إقالته فورًا.



