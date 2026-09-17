هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ange Postecoglou Nassrsocial gfx
محمود خالد

"بوستيكوجلو ليس مدرب كرة قدم": خطأ فادح وراء رباعية العين .. وحقيقة رفض النصر ضم نجومه للأخضر في اليابان!

النصر
العين
أنجي بوستيكوجلو
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

هل رفض النصر مشاركة لاعبيه في دورة الألعاب الآسيوية؟

فتحت هزيمة النصر الكبيرة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، أبواب الهجوم ضد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق، في الوقت الذي بدأت تخرج فيه رسائل التشكيك حول مدى قدرته على قيادة العالمي، في المرحلة المُقبلة.

ولكن، المفاجأة أن مواجهة العين، لم تؤثر بدورها على الفريق الأول فحسب، بل إنها ألقت بظلالها على لاعبي "شباب" النصر، الذين تقرر استبعادهم من المشاركة مع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، في دورة الألعاب الآسيوية 2026، التي انطلقت في مدينة ناجويا اليابانية.

  • ماذا حدث للنصر أمام العين؟

    وحقق العين فوزًا عريضًا على النصر بنتيجة (4-0)، في واقعة تكرّس عقدة العالمي في مواجهاته أمام الزعيم الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، وكذلك أفضلية "آل رحيمي".

    رباعية جاءت عن طريق حسين رحيمي "هدفين د25 و63" وسفيان رحيمي "د72" وجيورجوس جياكوماكيا "د85".

    وعقب المباراة، انتشرت تقارير حول مصير بوستيكوجلو مع النصر، فيما أشارت صحيفة "الوئام"، بأنه لا صحة لما قيل بشأن أي تواصل من جانب الإدارة مع المدرب الأسترالي بشأن مستقبله، وأنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

    • إعلان

  • خطأ بوستيكوجلو "الذي استنزف اللاعبين"

    وفي هذا السياق، كشف يوسف خميس، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عن خطأ كبير وقع فيه أنج بوستيكوجلو، تسبب في استنزاف اللاعبين قبل مباراة العين.

    وأوضح خميس، عبر برنامج "المنتصف"، أن النصر خاض عددًا من المباريات في مناطق مختلف، ووسط أجواء حارة ورطبة، وعندما وصل إلى العين، أصرّ بوستيكوجلو على أن يجري اللاعبون تدريباتهم في الليل، ما يستنزف السوائل في جسم اللاعب، بسبب الحرارة والرطوبة العالية، وهذا ينعكس بدوره على أداء اللاعبين، حيث أنه دائمًا ما يكون النصر سيئًا خلال الشوط الأول، في الأماكن الرطبة، على حد وصفه.

    وأضاف خميس أن أنج يصرّ على أنه بمجرد وصول اللاعبين في الليل، يجرون تدريباتهم، واصفًا إياه بمدرب قادم من "التجمد"، ولا يؤثر بتواجده في منطقة التماس، عكس المدرب السابق جورج جيسوس، الذي يكون هناك رد حاسم من جانبه تجاه أي لاعب مقصر.

    وأطلق خميس تصريحًا ساخرًا من بوستيكوجلو، واصفًا إياه بأنه فكر يلعب "رجبي" وليس كرة قدم، أمام العين، مؤيدًا فكرة إقالته فورًا.


  • هل رفض النصر انضمام لاعبيه للمنتخب؟

    وعلى نحو آخر، كشف الإعلامي متعب الهزاع، عبر برنامج "نادينا"، عن حقيقة رفض النصر انضمام لاعبيه إلى منتخب تحت 21 عامًا، في دورة الألعاب الآسيوية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح كما أشيع.

    وأوضح أن النصر طلب فقط تأجيل انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب في اليابان، والذي كان مقررًا أن يقام في التاسع من سبتمبر، قبل أن يتم تحويله إلى يوم 12، في الوقت الذي كانت فيه الأندية ترغب في الاستفادة من لاعبيها.

    ونوّه الهزاع بأن النصر خاطب إدارة المنتخب بأنه يريد الاستفادة من لاعبيه المقرر انضمامهم لقائمة البطولة، في ظل النقص العددي في صفوفه، حيث كان يرغب في الإبقاء عليهم حتى مباراة العين، مع التعهد بإرسالهم بعد المباراة، إلى اليابان من أجل الانضمام إلى المنتخب، إلا أن مدرب الأخضر، خاطب لاعبي النصر بعد ذلك، بأنه تم استبعادهم من البطولة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ما ينتظر النصر؟

    وكان النصر قد تعرّض لهزة في دوري روشن السعودي، بعد بداية مميزة لكتيبة أنج بوستيكوجلو، بعد خسارته أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة، بهدفين مقابل هدف، ورغم أنه استعاد توازنه بالفوز على أبها، إلا أنه عاد للتعثر بالتعادل مع الخليج، قبل أن يتعرض لضربة قوية في النخبة الآسيوية، بخسارته برباعية العين.

    وبعد العودة من فترة التوقف التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج العربي في جدة، يتطلع النصر، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، لملاقاة الدرعية، الصاعد حديثًا، ثم يخوض ثاني مبارياته الآسيوية في الأول بارك أمام نيفتشي الأوزبكي، قبل أن يخوض مباراة قمة جديدة في 15 أكتوبر، أمام الأهلي في ملعب الإنماء.