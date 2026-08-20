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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

سر استبعاد ثنائي النصر "المحترف" ضد الرياض.. وهذا موقف كريستيانو رونالدو!

كريستيانو رونالدو
النصر
محمد سيماكان
الرياض ضد النصر
الرياض
دوري روشن السعودي

كوليس مهمة من داخل البيت النصراوي..

حسم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لعملاق الرياض النصر، مصير مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضد نادي الرياض.

النصر يحل ضيفًا على الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    غياب كريستيانو رونالدو عن مباريات النصر الأولى

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، انضم إلى تدريبات عملاق الرياض النصر؛ قبل 5 أيام تقريبًا، من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وتحصل رونالدو على "إجازة طويلة"؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى زواجه من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

    كل ذلك أدى إلى غياب الأسطورة البرتغالية، عن أول مباراتين للفريق النصراوي، في الموسم الجديد؛ وذلك على النحو التالي:

    * النصر (3-0) الفتح: الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * الدرعية (1-4) النصر: دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    كما ترددت أنباء قوية، عن غياب رونالدو عن مباراة النصر والرياض، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن.

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    حسم مصير مشاركة كريستيانو رونالدو ضد الرياض

    ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية" عن قرار الأسترالي أنجي بوستيكوجولو، المدير الفني لنادي النصر؛ بخصوص مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد الرياض، من عدمها.

    الصحيفة أعلنت قيام بوستيكوجلو؛ بضم رونالدو إلى قائمة النصر، التي ستشارك ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم.

    وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، يتواجد مع 20 لاعبًا نصراويًا آخرين، في قائمة مباراة الرياض.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    استبعاد ثنائي النصر المحترف من قائمة مواجهة الرياض

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لعملاق الرياض النصر، قام باستبعاد الثنائي الفرنسي محمد سيماكان والبرتغالي سامو كوستا، من قائمة مواجهة نادي الرياض.

    وكشفت الصحيفة عن أن استبعاد هذا الثنائي، يعود إلى عملية "التدوير" وإراحة اللاعبين، الذي يتبعها بوستيكوجلو مع ضغط المباريات؛ وليس لها أي علاقة بإصابة أو غيرها.

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    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ مع قيادته الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.

    كريستيانو سجل 123 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 142 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما أحرز رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 129 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي ما قبل الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

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